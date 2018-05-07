Украина отказалась оплачивать поездки спортсменов на соревнования в Россию

Министерство молодежи и спорта Украины заявило о прекращении финансирования поездок своих спортсменов на соревнования, проводимые в России. Об этом заявил глава ведомства Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

По его словам, все спортсмены Украины предупреждены, что любые поездки в Россию нежелательны. При этом он отметил, что Киев не может запретить спортсменам выступать в той или иной стране, но может обозначить свою позицию.

«Министерством не будет потрачено ни рубля из средств налогоплательщиков на визиты атлетов в Россию. Никаких государственных призовых выплат за победы на таких состязаниях не будет», - заявил Жданов.

Ранее Украина отказалась от участия во всех соревнованиях, проходящих в России.