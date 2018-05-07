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Украина отказалась оплачивать поездки спортсменов на соревнования в Россию

10:19 7.05.2018
Фото со страницы Игоря Жданова в Facebook
Фото со страницы Игоря Жданова в Facebook
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Министерство молодежи и спорта Украины заявило о прекращении финансирования поездок своих спортсменов на соревнования, проводимые в России. Об этом заявил глава ведомства Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

По его словам, все спортсмены Украины предупреждены, что любые поездки в Россию нежелательны. При этом он отметил, что Киев не может запретить спортсменам выступать в той или иной стране, но может обозначить свою позицию.

«Министерством не будет потрачено ни рубля из средств налогоплательщиков на визиты атлетов в Россию. Никаких государственных призовых выплат за победы на таких состязаниях не будет», - заявил Жданов.

Ранее Украина отказалась от участия во всех соревнованиях, проходящих в России. 

Темы: Украина, Кубки и другие международные соревнования, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 15:45
Гость: А, ну да.

Непатриоты, оне же все такие умные. Ни одного идиота. Или один точно?
07.05.2018, 15:43
Гость: Громко зевая

WADA, говорите, запретила? И прям запретит?
07.05.2018, 14:09
Гость: Хе-хе

Совсем хохлы, обнищали.Хе-хе.
Все комментарии (9)
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