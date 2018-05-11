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Опубликован расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

14:29 11.05.2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к Чемпионату мира FIFA 2018 (35 игроков для расширенной заявки по Регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск).


Фото с сайта rfs.ru

Для подготовки к Чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Вратари (4)

Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)

Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия)

Сослан Джанаев ("Рубин" Казань)

Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Защитники (9)

Владимир Гранат ("Рубин" Казань)

Руслан Камболов ("Рубин" Казань)

Федор Кудряшов ("Рубин" Казань)

Илья Кутепов ("Спартак" Москва)

Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция)

Константин Рауш ("Динамо" Москва)

Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный)

Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург)

Марио Фернандес (ЦСКА Москва)

Полузащитники (11)

Юрий Газинский ("Краснодар")

Александр Головин (ЦСКА Москва)

Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)

Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург)

Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург)

Роман Зобнин ("Спартак" Москва)

Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург)

Антон Миранчук ("Локомотив" Москва)

Александр Самедов ("Спартак" Москва)

Александр Ташаев ("Динамо" Москва)

Денис Черышев ("Вильярреал" Испания)

Нападающие (4)

Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)

Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва)

Федор Смолов ("Краснодар")

Федор Чалов (ЦСКА Москва)

Также в расширенный список включены еще 7 игроков.

Вратарь

Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)

Защитники

Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва)

Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва)

Полузащитники

Денис Глушаков ("Спартак" Москва)

Антон Швец ("Ахмат" (Грозный)

Нападающие

Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург)

Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург)

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед Чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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11.05.2018, 16:04
Гость: "Царь, просто царь"

Президент России Владимир Путин достойно ответил на подлые израильские удары по братской Сирии. Очередной матч "Ночной Хоккейной лиги" его команда выиграла со счётом 12 : 7. На счету Путина 5 шайб и 3 голевые передачи, у одного из его главных кошельков Геннадия Тимченко - 3 шайбы, а звёзды мирового хоккея, типа Павла Буре, скромно довольствовались одной-двумя. Как обычно в матче участвовал дезертировавший из советской армии Александр Могильный. По традиции подобных игр никто из участников не смеет играть лучше президента. В прошлом году Буре забил 4 шайбы, но только потому что Путину дали попасть в ворота 6 раз.
===АПН-СЗ===
"В ответ на израильский удар по Сирии Путин забросил пять шайб"
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