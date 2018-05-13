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Россия подала заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году

18:11 13.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и руководитель штаба российской сборной Роман Ротенберг.

Согласно заявочному регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), страны, желающие принять мировое первенство 2023 года, не позднее 1 сентября 2018 года должны направить в федерацию письмо, в котором извещают о намерении провести турнир. До 10 января 2019 года кандидаты должны представить развернутый план проведения соревнований, а также внести взнос за заявку в размере 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тыс. долларов). Финальная презентация заявок и голосование пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе, пишет ТАСС.

Нынешний чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге. В 2019 году турнир пройдет в словацких Братиславе и Кошице, в 2020-м - в швейцарских Цюрихе и Лозанне, в 2021-м - в Минске и Риге, а в 2022 году - в финских Хельсинки и Тампере.

 


 

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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13.05.2018, 21:36
Гость: Павел__

"..ротен..бергу" хочется быть "при деле".
"Бабки" на проведение очередного "шампиньоната" его дружок вова для него найдет, а если будет нехватать - поднимет пенсионный возраст лет до 90, что сэкономить на самой обеспеченной части граждан РФ.
13.05.2018, 21:22
Гость: Бывает

Евро 2012 проходил в двух странах - Польше и Украине.
13.05.2018, 20:26
Гость: Время Ч.

Зачем раньше времени кричать "аларм"? Сомневаюсь, что этот чемпионат будет в России.
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