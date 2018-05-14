Россиян попросили помочь достроить стадион к ЧМ-2018 за еду и жилье

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился с просьбой к главам муниципалитетов прислать на строительство стадиона для чемпионата мира по футболу сотрудников местных спортивных организаций. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

Reuters не уточняет, когда было разослано данное письмо, сам же стадион «Нижний Новгород» был открыт 15 апреля.

В письме Панова говорится, что стадион не успевают достроить к дате открытия. В связи с этим министр просил, чтобы от муниципалитета приехали по 10 человек в период с 6 по 14 апреля. За работу пообещали трехразовое питание и оплату жилья.

Агентство не уточняет, сколько городов откликнулись на эту просьбу. По словам самого Панова, он звонил в спортивные центры области с целью собрать команду технических специалистов для поддержания стадиона.

В свою очередь глава спорткомплекса в одном из небольших городов региона рассказал агентству, что получил письмо, но решил не отправлять на стройку своих людей, так как он несет за них ответственность и если что-то с ними произойдет на стройке, отвечать будет тоже он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.