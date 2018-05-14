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Футбольный клуб из Иерусалима сменил название в честь Трампа

11:38 14.05.2018
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
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Израильский футбольный клуб «Бейтар» из Иерусалима решил добавить к названию своей команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщается на странице «Бейтара» в фейсбуке, смена названия стала ответом на «историческое решение» Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносом американского посольства в этот город из Тель-Авива. По решению руководства клуба, отныне команда будет называться «Бейтар Трамп Иерусалим».

«Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и его столице… Футбольный клуб «Бейтар», один из самых известных символов города, счастлив отблагодарить президента за его любовь и поддержку ответным жестом», - говорится в заявлении клуба.

Новая американская дипмиссия начнет работу в Иерусалиме 14 мая. На официальную церемонию открытия посольства прибыли заместитель госсекретаря США Джон Салливан, министр финансов страны Стивен Мнучин, зять и старший советник президента Джаред Кушнер, а также его супруга, дочь и помощник американского лидера Иванка Трамп.

Ранее израильские власти уже объявляли, что назовут именем Трампа перекресток у посольства США в Иерусалиме, а также новую железнодорожную станцию около Стены Плача.

Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства вызвало волну возмущения в арабском мире. Палестинская администрация считает, что Восточный Иерусалим был незаконно оккупирован Израилем.

Темы: Дональд Трамп, Израиль, Спортивные события и персоны, Футбол в Европе, Футбол в мире
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Комментарии читателей
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14.05.2018, 13:41
Гость: Время Ч.

Я думал евреи умнее.
14.05.2018, 12:42
Гость: Оллес

А самому Трампу не противно ?Ведь он,вроде,нормальный был мужик ?
14.05.2018, 12:20
Гость: ключник ада

Он, он,пророк and president, поведет евреев на небеса обетованные.
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