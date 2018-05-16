ЧМ-2018: Зеппельт повторно цинично нагнул Россию

Спортивному «разоблачителю» разрешили въезд в страну, хотя он входит в список «нежелательных лиц»

Хайо Зеппельт. Стоп-кадр с видео

Новость о том, что эксперт по допингу, немецкий журналист Хайо Зеппельт получит российскую визу для освещения чемпионата мира по футболу, многих в России поначалу повергла в шок. Зато министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем Twitter не скрывал радости:

«Промежуточный успех: российская сторона только что проинформировала нас, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий», — написал он 15 мая.

И такая реакция неудивительна. Поскольку ещё 11 мая немецкий телеканал ARD с которым как раз и сотрудничает скандальный немецкий репортер, заявил, что российская сторона отказала Зеппельту во въезде в страну во время проведения ЧМ-2018. Как отметили в ARD, журналист находится «в списке персон нон грата».

В заявлении говорилось, что телеканал «оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира».

За Зеппельта вступился не только телеканал ARD. Ангела Меркель обратилась к Москве с просьбой сделать возможным въезд журналиста для работы на чемпионате мира. Официальный представитель канцлера подчеркнул, что России как стране-устроителю было бы не к лицу так очевидно ущемлять свободу прессы перед глазами мировой общественности.

Пустить журналиста в Россию призвали президент Германского футбольного союза Райнхард Гриндель и — внимание — глава ФИФА Джанни Инфантино. К фигуре последнего мы ещё вернемся. А пока огласим итог: российская сторона согласилась выдать Зеппельту визу. Хотя выглядело это более, чем странно.

Сразу же вспомнилось, как в апреле нынешнего года американцы не выдали визы российским борцам-вольникам на Кубок мира, который проходил как раз за океаном. Посольство США, как это принято в последнее время, сослалось на нехватку сотрудников. Кроме россиян визы не получили борцы из Ирана, которые регулярно побеждали на последних шести Кубках мира (россияне составляли им достойную конкуренцию), четыре вольника из Казахстана и некоторые атлеты из Азербайджана. В итоге вместо 8 команд в турнире участвовали четыре и, понятно, США победили. Взяли Кубок мира — впервые после 2003 года.

И что «мировая общественность»? А ничего. Международная федерация борьбы сделала заявление, но, по сути, только погрозила пальчиком. Никаких санкций против заокеанской федерации не последовало.

Теперь же поднялся шум из-за отказа журналисту, который в у нас стране — в судебном порядке — внесен в список «нежелательных лиц».

На секунду представьте. Сборная США по футболу пробилась на ЧМ-2018 (по факту, напомним, она пролетела мимо первенства). А наше диппредставительство, поскольку тоже работает в усеченном составе, визы футболистам не оформило. Страшно представить, какой поднялся бы визг. Наверное, вопить бы начал даже Трамп.

После этого ведомство Лаврова работало бы в пять смен и все быстренько оформило бы. И еще бы извинилось перед американцами.

Так что однозначно: выдача Зеппельту визы — это очередной «прогиб», как и во всех историях, связанных со спортом в последнее четырехлетие.

По схожему сценарию

«Непримиримый борец с допингом», который неоднократно утверждал, что проводил расследования не «против России», а «против беззакония» и вскрывал недостатки во «многих странах», при ближайшем рассммотрении работал, мягко скажем, узконаправленно.

Как рассказали «СП» некоторые немецкие коллеги, которые просили не раскрывать их имён, Зеппельт был весьма мелким и не очень удачливым репортером на территории бывшей ГДР. И более-менее известным стал, когда это государство в результате его поглощения ФРГ перестало существовать.

Уже будучи 35-летним, Хайо в 1998 году вместе с бывшей канадской пловчихой Карин Хельмштедт снял документальный фильм «Тайный детский допинг от государства» - о жертвах допинга в бывшей ГДР. В 1999 году совместно с Хольгером Шуком написал книгу «Обвинение в допинге для детей: Наследие спорта ГДР». Похоже, мстил своей родине (где, кстати, закончил университет). Ничего не напоминает?

Спустя полтора десятка лет он точно по такому же сценарию стал снимать фильмы и против России. В декабре 2014 года на ARD вышла документальная лента Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей». Только вместо канадской пловчихи, «разоблачителем» выступила бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова. Этот фильм и дал повод WADA начать расследование, которое длится до сих пор и в результате которого российский спорт понес ощутимый урон.

В 2016 году на экраны вышел очередной фильм из серии «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры», где Зеппельт утверждал, что на самом деле в нашей стране никто своей вины не признает и система государственного допинга продолжает процветать.

Казалось бы, можно только приветстсвовать человека, который вскрывает «язвы» большого спорта. Однако за два десятилетия Хайо смотрит почему-то только в одну сторону — на Восток. А ещё точнее — на страны бывшего соцлагеря. Ну, еще немного «наезжал» на страны третьего мира.

Где же его принципиальность в отношении тех же США, Британии, Франции? Ведь можно вспомнить грандиозные скандалы, связанные с такими всемирно известными спортсменами, как Бен Джонсон, Лэнс Армстронг, Майкл Фелпс и десятками других, попавшихся на допинге!

Почему не взялся делать «расследования» наш «принципиальный» Хайо? Ах, да, в отношении этих атлетов международные спортивные (и не только) организации говорят: это личная ответственность каждого спортсмена… Отличный аргумент, чтобы закрыть глазки.

Более того, СМИ той же Германии уже много лет пытаются поднять тему, так называемых, «больных» спортсменов из Норвегии. Особенно в зимних видах спорта. Норвежцам-астматикам WADA по факту официально разрешило принимать препараты, содержащие допинг. Но Зеппельт и здесь не реагирует. Лишь после последних зимних Игр-2018, где скандинавы обставили бундесов в командном зачете, Зеппельт пробурчал: «пора бы посмотреть, что там у норвежцев». Впрочем, дальше этих слова дело не пошло.

Секрет прост. По-видимому, отмашки ещё не последовало. Хотя бы в виде счета в банке…

Немец получил официальную аккредитацию ФИФА

Тогда почему же человеку, который внесен в нежелательный список, все же выдали визу? И вот тут вспомним о ходатайстве со стороны главы ФИФА Инфантино. Дело даже не только и не столько в том, что из-за этого скандала у нас могут отобрать чемпионат мира по футболу. Не отнимут. Осталось меньше месяца до его проведения.

Дело в том, что Зеппельт, как представитель телекомпании ARD имеет официальную аккредитацию от ФИФА. А нашим оргкомитетом неоднократно заявлялось, что для официальных представителей и людей, получивших паспорт болельщика будут делать визы в ускоренном режиме и отказов не будет. То есть просто как гражданину Германии ему отказать было намного легче.

Как сообщил журналистам пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин, «…никаких препятствий для осуществления журналистской деятельности ему чиниться не будет, он будет ровно на тех же правах, что и другие журналисты, освещать события и все происходящее на ЧМ в период до 25 июля 2018 года на основании тех гарантий, что РФ дала».

Микерин также сообщил, что Зеппельт еще 7 мая получил российскую визу для освещения чемпионата мира по футболу на основании аккредитации Международной федерации футбола (ФИФА).

Выходит, немец победил Россию? Причем на законных основаниях? Не все так просто.

Тут надо вспомнить вот о чем. Следственный комитет РФ в ноябре 2017 года завел уголовное дело против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, главного информатора WADA Григория Родченкова.

«Следственным комитетом собраны доказательства, подтверждающие, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства, и письма агентства о хранении таких проб. В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в международный розыск. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В качестве свидетелей в этом деле фигурируют глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи небезызвестный Ричард Макларен и. журналист Зеппельт.

И вот теперь Светлана Петренко информировала прессу, что в СК намерены допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта, если он приедет в Россию.

«Ранее СК неоднократно заявлял, что в рамках расследования этого дела были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда стран для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования. В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у СК имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний.

Вместе с тем, в случае если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СК вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известны при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами", — говорится в заявлении Петренко на официальном сайте СК РФ.

Для самого журналиста эта новость стала неожиданной:

— Мы подумаем о том, какие шаги предпримем, пока не решили. Эти данные для нас слишком новы. Но мне интересно узнать о том, что Следственный комитет хочет побеседовать со мной. У меня нет ни малейшего понятия, о чем они хотят меня спросить. Это первый подобный случай в моей карьере журналиста. Я расследую тему допинга уже многие годы, и у меня есть сомнения в том, что позиция следственных органов будет сколь-либо независимой и вне интересов государства.

Чем я буду заниматься на чемпионате мира? Без комментариев. Я не спортивный журналист, я репортер жанра расследований, поэтому я не могу сказать вам, чем буду заниматься. Эта тема не для публичного интереса, — сказал Зеппельт

И вот здесь вспомним, что немец имеет аккредитацию ФИФА. То есть ему не должны препятствовать заниматься только той деятельностью, которая прописана в регламенте ФИФА! Поэтому сможет ли он делать какие-то иные темы, большой-большой вопрос.

И опять вернемся к комментариям российских диппредставителей в Германии… «Зеппельт на основании судебного решения — это суверенное право РФ — был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ. Данная поездка будет исключением, она обусловлена ЧМ и аккредитацией ФИФА».

И добавили, что в остальное время в отношении репортера по-прежнему продолжает действовать судебное решение о включении в список лиц, нежелательных для посещения России.

А значит, в свободное от матчей время его могут вызвать в Следственный комитет. Если, конечно, не испугаются «последствий».

Добро пожаловать в Россию, герр Зеппельт!