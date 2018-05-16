Провокации на ЧМ по футболу: МИД Украины их гарантирует

Глава внешнеполитического ведомства Украины выступил с очередным заявлением, крайне далеким от дипломатического протокола

Предостерегая своих сограждан от поездок на Чемпионат мира по футболу, Павел Климкин «гарантировал провокации» в России, во время его проведения.



Изображение с сайта topwar.ru

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», – написал министр в твиттер-аккаунте МИД.

Подобное заявление выбивается даже из обычной канвы традиционной пропагандистской риторики киевских представителей. Тем более что министр, в действительности адресует этот мессидж не столько своим согражданам, сколько Москве.

Ведь если глава МИД призывает украинцев не ехать, то для чего его подчиненный Маркиян Лубкивский говорит о том, что власти страны должны выпустить памятку для украинских болельщиков, посещающих турнир, а внешнеполитическое ведомство Украины – направить консульских работников в города, принимающие чемпионат?

Так какие именно провокации гарантирует нашей стране пан Климкин?

Его выступление несколько созвучно «предостережениям» бывшего представителя Госдепа США Джона Кирби. Напомним, что в сентябре 2016 года американский дипломат во время официального брифинга пригрозил терактами в российских городах, если Москва не прекратит в Сирии борьбу с террористами. Он также заявил, что «Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты».

Позже Кирби оправдывался, что его не так поняли, что он не угрожал, а «предостерегал».

Впрочем, последовавшие за этим события в очередной раз подтвердили, что к подобным оборотам речи «партнеров» стоит относиться со всей серьезностью. В течение полугода после этого выступления российские спецслужбы пресекли несколько десятков попыток осуществления терактов в городах страны.

А в апреле 2017 года произошел теракт в метро Санкт-Петербурга, унесший жизни 16 человек.

Вернемся к угрозам Павла Климкина. Как показали четыре года украинской революционной власти, чего-чего, а провокаций, который Киев может гарантировать, в его арсенале в переизбытке.

Напомним, что летом 2014 года ВСУ неоднократно обстреливали из минометов и артиллерийских систем российские пограничные переходы и населенные пункты Ростовской области, расположенные недалеко от государственной границы РФ и ЛДНР.

Украинские ДРГ проникали на территорию России и не только старались использовать ее для проникновения в тыл народному ополчению Донбасса, но еще и устанавливали мины ловушки, жертвами которых могли стать российские граждане – пограничники и местные жители.

Напомним также, что киевские власти неоднократно пытались осуществить террористические акты в Крыму с целью срыва курортного сезона и дестабилизации ситуации на российском полуострове. Причем от рук украинских террористов, действовавших по заданию спецслужб, погибли российские военнослужащие и сотрудники ФСБ.

Между прочим, 15 мая представитель МВД Украины, советник Арсена Авакова Зорян Шкиряк признал в эфире телеканала ATR деятельность украинских спецслужб на территории Российской Федерации.

«Сегодня, я категорически заявляю, что украинские правоохранители и украинские спецслужбы активно работают на территории оккупированного Крыма», — объявил Шкиряк, отметив, что помимо всего прочего, они составляют проскрипционные списки крымчан, чтобы после захвата полуострова была готова база для предстоящих репрессий, а не начинать все с «чистого листа».

Можно, конечно, сказать, что Шкиряк не в себе. Однако так же охарактеризовать придется очень многих представителей украинского руководства. Да и заявление Климкина с его «гарантиями» вызывает сомнение в его адекватности.

Но здоровы они, или нет, но именно эти люди определяют политику Украины, действия ее спецслужб и вооруженных формирований. И это обстоятельство надлежит учитывать.

Возвращаясь к «гарантированным» провокациям на ЧМ, можно предположить, что это могут быть не только попытки терактов, как в Крыму. Ряд экспертов прямо предупреждают о высокой вероятности того, что во время чемпионата Киев предпримет широкомасштабное наступление против Донбасса, действуя максимально жестоко, чтобы с большой вероятностью добиться вмешательства России.

Впрочем, возможны и другие пакости, в том числе и с участием украинских футбольных «фанатов», многие из которых придерживаются неонацистских воззрений. Собственно, ничто не мешает под видом «ультрас» приехать в Россию и просто боевикам, которые смогут выступить зачинщиками и организаторами массовых беспорядков.

Не секрет, что и здесь им есть на кого опереться. Известно, что многие представители внесистемной оппозиции и националистических кругов не только испытывают симпатию к киевским радикалам, но и поддерживают с ними (а также с СБУ) весьма тесные рабочие контакты.

Причем подчас это выходит за рамки обмена мнениями по политическим вопросам.

Напомним, что российские правоохранительные органы неоднократно пресекали каналы поставок вооружения оружия с Украины в Россию, организованные украинскими неонацистами и их единомышленниками, при содействии СБУ.

Так, в сентябре 2017 года была выявлена и ликвидирована целая сеть, включающая 8 подпольных оружейных мастерских и «филиалы» в 21 российском регионе. А по делу прошло более 60 человек.

Все это говорит о том, что к «гарантиям» Климкина следует отнестись со всей серьезностью. Тем более, что Киеву слишком долго сходят с рук «шалости» в отношении нашей страны, что породило у него чувство безнаказанности.

Автор: Борис Джерелиевский