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Сборная России по хоккею впервые за пять лет осталась без медалей ЧМ

20:42 17.05.2018
Фото с сайта sovsport.ru

Хоккеисты российской сборной проиграли национальной команде Канады в четвертьфинальном матче проходящего в Дании чемпионата мира.

В первом периоде канадский хоккеист Колтон Парэйко забросил шайбу в ворота россиян, в середине второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество Канады. После этого Илья Михеев, а затем Александр Барабанов забросили в ворота канадцев по шайбе и сравняли счет.

В третьем периоде канадцы дважды выходили вперед, российская команда дважды отыгрывалась. Основное время матча закончилось со счетом 4:4.

Решающую шайбу в овертайме забросил канадский игрок Райан О'Райлли. В результате российская сборная выбыла из борьбы ЧМ за медали.

В 2013 г. сборная России по хоккею заняла только шестое место на чемпионате мира. В последующие годы российская команда не опускалась ниже третьего места, напоминают "Ведомости".

Темы: Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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18.05.2018, 09:04
Гость: евразиец

великое достижение Но такой номер на этот раз не прошел Канадцы рога пообломали и оставили россиян без медалей Сильнеее они -это факт
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Ну зато 3 месяца назад мне тоже раздоказывали какие канадцы лохи,а наши молодцы на ОИ в Корее ,куда им до наших,не смогли в финал пройти .Только чего-то сейчас эти товарищи молчат в тряпочку . Не лучше и немцы канадцев. Играют они хорошо,это факт. И ГЛАВНОЕ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНО ЧЕМ НАШИ некоторые этого явно не понимают.

"Сборная России по хоккею прекрасно живет на Западе, в основном в США. Зачем им выкладываться за Рф, денег у них навалом, президент их первый друг."
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А Вы видели чтоб мальчишки во дворе сейчас в хоккей играли? Сейчас молодежь такая в армию не хочу, смартфон хочу. В СССР в каждом дворе играли в хоккей .КАнадцы так в хоккей на Родине у себя и играют.Поэтому и такие результаты. И это называется "красная машина" ? Более-менее, но это не "красная машина". Так уровень у нас в хоккее такой как уровень Италии,Португалии в футболе,но не уровень "немецкой машины". Удивительно что немцы и наши в финал прошли ОИ подфартило судя по всему обоим командам.
18.05.2018, 08:53
Гость: аналитик

Думаю, правительство найдет способ материально компенсировать хоккеистам потерю бонусов, причитающихся чемпионам. За счет пенсионеров, естественно. Иначе откуда возьмется Punin team на следующих выборах?
18.05.2018, 08:48
Гость: Роме

Какой же ты маленький,если даже 90-е не помнишь.Где они на каком-то матче только французам выиграли,тогда был ещё Буре в нашей сборной . В машинки не играешь?
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