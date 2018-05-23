МИД РФ назвал зарубежные рекомендации перед ЧМ по футболу феерическими

18:06

Официальный представитель МИДа Мария Захарова раскритиковала ряд зарубежных рекомендаций к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

"Не дает покоя партнерам нашим чемпионат мира по футболу, который должен состояться летом в России. Мы, как помягче высказаться, наслаждаемся этими брошюрами, рекомендациями, предупреждениями, которые выходят то в одной, то в другой стране <…> Это феерические рекомендации", — заявила она на брифинге.

По словам Захаровой, больше всего ей понравился совет опасаться красивых женщин в России. Такое предупреждение появилось, в частности, в Аргентине.

Украина, добавила Захарова, запугивает тем, что в России будут похищать людей, а в Лондоне подготовили инструкции о том, как британским болельщикам нужно пить алкоголь: "Сказали, что с русскими лучше не соревноваться".

"Действительно, хорошая информационно-пропагандистская работа ведется для того, чтобы сделать все возможное, чтобы либо отговорить, либо запугать людей", — отметила официальный представитель ведомства.

При этом, добавила Захарова, люди к этому привыкли и все равно массово оформляют документы для поездки на чемпионат мира.

Кроме того, МИД обратил внимание на брошюру, подготовленную Норвежским Хельсинкским комитетом для журналистов, планирующих посетить мундиаль, пишет РИА Новости.

Как отметила дипломат, брошюра содержит набор традиционных банальных антироссийских стереотипов, не имеющих отношения к журналистике, и оформлена с изображением колючей проволоки на фоне стадионов. Назвав инициативу очередным русофобским подходом, Захарова заявила, что Москва рассматривает публикацию как недружественный шаг норвежской стороны.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



