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Чемпионат мира по футболу принесёт России $2,3 млрд

19:00 24.05.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В период проведения чемпионата мира по футболу в России ожидается увеличение товарооборота и, как следствие, рост ВВП.

Правда, при этом, как считают эксперты, повышенный спрос на товары и услуги приведет и к росту цен. В период с 14 июня по 15 июля Россию в связи чемпионатом мира посетят около 1,5 млн иностранных болельщиков.

Ожидается, что в среднем они «подарят» российской экономике по $1,5 тысячи каждый, то есть в целом оставят в России $2,3 млрд (141 млрд рублей), что увеличит розничный товарооборот, а также повысит спрос на национальную валюту.

Если сейчас все иностранные туристы в России тратят примерно $2,3 млрд в год, то во время ЧМ-2018 этот показатель увеличится примерно на $1 млрд, сообщает «Русская Весна».

Это положительно скажется на сфере безналичных платежей в регионах, увеличение точек приема банковских карт может составить до 40%. В свою очередь, увеличение розничного товарооборота приведет к росту ВВП: в масштабах месяца он вырастет на 1–2 процентных пункта, в масштабах года — на 0,1–0,2 процентных пункта. Что касается влияния мундиаля на курс рубля, то эксперты считают его неопределенным: скорее всего доллар может подешеветь, но не более, чем на 0,5–1 рубль.

Ожидается, что курс нацвалюты в большей степени все же будет зависеть от цены на нефть и возможных новых экономических санкций. Если же говорить об инфляции, то цены вырастут в период проведения игр чемпионата на дополнительные 0,2–0,3 процентных пункта. В годовом выражении этот показатель будет не менее 2,5%.

Однако заявленные цифры на практике могут не реализоваться. По данным Ассоциации туроператоров, иностранцы оформили всего 360 тысяч FAN ID (паспортов болельщиков, которые дают право на бесплатный проезд, а также нужны при входе на стадионы ЧМ).

Напомним, игры чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Более 89% билетов на матчи уже проданы.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 22:46
Гость: Algol

А мне?
Или как в олимпиаде 80 . Апартеид КПСС
Все иностранцам,
24.05.2018, 22:43
Гость: Пивной животик

Путинские чиновники хорошо нажились на подготовке чемпионата, а остальным только зрелища и разочарования....
24.05.2018, 21:48
Гость: Немецкий

Вы русский продавец шаурмы? Оригинально...
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