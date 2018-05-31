Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера «Реала»

16:32

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке со своего поста. Об этом он сообщил 31 мая на специально созванной пресс-конференции.

«Это неожиданный момент, но этой команде нужны перемены, чтобы продолжать побеждать. Именно поэтому я принял решение уйти», — заявил Зидан.

Зинедин Зидан — один из величайших игроков в истории футбола. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000 и 2003 годы). В составе итальянского «Ювентуса» и испанского «Реала» он завоевал 12 трофеев.

После завершения карьеры игрока Зидан постоянно работал в структурах мадридского «Реала». В январе 2016 года он был назначен главным тренером клуба, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

За два с половиной года работы на позиции главного тренера он трижды стал победителем Лиги чемпионов. Также под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.