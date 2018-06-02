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ФИФА представила официальную заставку чемпионата мира в России

17:30 2.06.2018

Международная федерация футбола представила заставку, которую будут видеть зрители перед каждым матчем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Как поясняет ФИФА, в ролике представлен фирменный стиль городов-организаторов чемпионата мира: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону. Например, такие узнаваемые памятники, как столичный Собор Василия Блаженного, скульптура "Родина-мать" в Волгограде и дом Севастьянова в Екатеринбурге. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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