]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

11:10 6.06.2018
Флойд Майвейзер. Фото с сайта knowledgeformen.com
Флойд Майвейзер. Фото с сайта knowledgeformen.com
Материалы по теме:

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

Всего в список попали 100 мужчин-спортсменов из 22 стран мира. Суммарно они заработали 3,8 млрд долларов, что на 23 процента больше, чем в 2017 году. В рейтинге преобладают баскетболисты, однако первую строчку занял известный американский боксер Флойд Майвейзер, заработавший 285 млн долларов.

Второе место в рейтинге досталось аргентинскому футболисту Лионелю Месси с доходом 111 млн долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых спортсменов Криштиану Роналду, заработавший за минувший год 108 млн долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также попали боксер Конор Макгрегор, футболист Неймар, баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс.

Темы: Forbes, Рейтинги в мире спорта, Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.