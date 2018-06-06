Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

11:10

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

Всего в список попали 100 мужчин-спортсменов из 22 стран мира. Суммарно они заработали 3,8 млрд долларов, что на 23 процента больше, чем в 2017 году. В рейтинге преобладают баскетболисты, однако первую строчку занял известный американский боксер Флойд Майвейзер, заработавший 285 млн долларов.

Второе место в рейтинге досталось аргентинскому футболисту Лионелю Месси с доходом 111 млн долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых спортсменов Криштиану Роналду, заработавший за минувший год 108 млн долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также попали боксер Конор Макгрегор, футболист Неймар, баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс.