Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,6 млрд долларов

12:05

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался продавать свой футбольный клуб «Челси» самому богатому предпринимателю Великобритании, основателю компании Ineos Джиму Рэтклиффу. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным издания Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов, предложил Абрамовичу за клуб 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов). «Эта сумма для Джима, как капля в море. На данный момент он пытается понять, чем же ему заниматься дальше», - цитирует газета свой источник.

Абрамович отклонил предложение, заявив, что остается приверженным команде, которую приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь официальный представитель Рэтклиффа отказался комментировать «слухи и спекуляции».

Отказ Абрамовича от сделки издание связывает с тем, что бизнесмену отказались продлевать его британскую инвестиционную визу на фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвиняет Россию. Из-за проблем с получением визы Абрамович не мог наблюдать за игрой своих подопечных в финале Кубка Англии 19 мая, после чего в течение нескольких дней он получил израильское гражданство. Однако израильское гражданство не дает Абрамовичу право заниматься бизнесом в Великобритании, хотя он может посещать страну до шести месяцев за один раз.

Отмечается, что Рэтклифф является владельцем абонемента «Челси», поддерживает «Манчестер Юнайтед» и владеет футбольным клубом «Лозанна Спорт» в Швейцарии.