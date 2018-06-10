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Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,6 млрд долларов

12:05 10.06.2018

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался продавать свой футбольный клуб «Челси» самому богатому предпринимателю Великобритании, основателю компании Ineos Джиму Рэтклиффу. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным издания Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов, предложил Абрамовичу за клуб 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов). «Эта сумма для Джима, как капля в море. На данный момент он пытается понять, чем же ему заниматься дальше», - цитирует газета свой источник.

Абрамович отклонил предложение, заявив, что остается приверженным команде, которую приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь официальный представитель Рэтклиффа отказался комментировать «слухи и спекуляции».

Отказ Абрамовича от сделки издание связывает с тем, что бизнесмену отказались продлевать его британскую инвестиционную визу на фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвиняет Россию. Из-за проблем с получением визы Абрамович не мог наблюдать за игрой своих подопечных в финале Кубка Англии 19 мая, после чего в течение нескольких дней он получил израильское гражданство. Однако израильское гражданство не дает Абрамовичу право заниматься бизнесом в Великобритании, хотя он может посещать страну до шести месяцев за один раз.

Отмечается, что Рэтклифф является владельцем абонемента «Челси», поддерживает «Манчестер Юнайтед» и владеет футбольным клубом «Лозанна Спорт» в Швейцарии.

Темы: Великобритания, Бизнес и предпринимательство в мире, ФК «Челси»
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Комментарии читателей
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10.06.2018, 17:13
Гость: АГД

челси - это банно-прачечный комбинат пасынка ельцина.
10.06.2018, 15:42
Гость: ч

Греческий миллионер Георгиос Аверофф (судя по фамилии из России родом), купил своей стране мощнейщий (до покупки американских броненосцев) боевой корабль - броненосный крейсер типа "Гарибальди". А на Тихом Океане в составе ТОФ третий крейсер типа Киров гниет а мог бы еще служить..... Я бы на его месте (кстати один купец сказал Александру 1 при нашествии Наполеона: государь бери все раз Отечество в опасности и имущество и Дашку и Машку и Парашку!!!), продал бы клуб и оплатил ремонт крейсера, кстати и за санкции и запреты в т.ч. в его адрес,расквитался бы.
10.06.2018, 15:08
Гость: Стася

Абрамович взялся доказывать, что он не променяет Англию на какие-то зеленые бумажки и что он - лучший англичанин. Бедняга!
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