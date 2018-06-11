Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, какова цель нашей команды на предстоящем чемпионате мира.
«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы», - рассказал он в интервью НТВ.
Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков.
В каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков, пояснил Черчесов. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.