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Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

13:15 11.06.2018
Станислав Саламович Черчесов. Фото с сайта wikipedia.org
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, какова цель нашей команды на предстоящем чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы», - рассказал он в интервью НТВ.

Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков.

В каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков, пояснил Черчесов. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.

Темы: Сборная России по футболу, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 21:32
Гость: ВВВ

Выйти из группы, выйти из группы. Вы, до ворот противника, хотя бы, дойдите.
11.06.2018, 20:56
Гость: Ян

Только не надо про Аршавина. Это ни разу не игрок.
11.06.2018, 20:34
Гость: Титус

Это ты, мадам, со своей дешёвой демагогией.
Все комментарии (10)
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