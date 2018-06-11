Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

13:15

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, какова цель нашей команды на предстоящем чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы», - рассказал он в интервью НТВ.

Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков.

В каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков, пояснил Черчесов. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.