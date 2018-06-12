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Госкомпании потратили 200 млн руб. на VIP-пакеты на ЧМ-2018

13:50 12.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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На сайте госзакупок размещено 13 тендеров на закупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах в июне-июле 2018 года. Общая сумма, заплаченная государственными компаниями за билеты, составила 204,4 млн руб. (около $3,3 млн), пишет РБК.

Самым востребованным у госкомпаний стал матч Франция — Дания, который пройдет в «Лужниках» во вторник, 26 июня — на него куплен 81 билет.

Основным продавцом билетов по госконтрактам является компания Match Hospitality — швейцарский партнер FIFA, через которого реализуются «пакеты гостеприимства» — VIP-места и ложи на стадионах.

Крупнейшим покупателем билетов на ЧМ-2018 через сайт госзакупок являются структуры ВТБ — ВТБ24 (закупки объявлялись до объединения с ВТБ) и «ВТБ Страхование», свидетельствуют данные портала госзакупок. Контракт ВТБ24 на покупку билетов на сумму ​свыше $1,5 млн был заключен в конце 2016 года. 

Как следует из приложения к госконтракту, за эти деньги ВТБ24 приобрел у Match Hospitality элитный пакет «Большая тройка 07». Всего в продажу поступало 20 подобных пакетов, каждый из которых дает право на посещение 19 матчей чемпионата мира, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, включая матч-открытие, оба полуфинала и финал. Покупатель получает в свое распоряжение собственную ложу на стадионах. В стоимость билета включены ресторанное обслуживание, бар, парковка на стадионе, сувениры и услуги персональных хостес.

Компания «ВТБ Страхование» потратила на билеты на футбол чуть меньше банка — $997,8 тыс.

Билеты на ЧМ-2018 приобретены для представительских нужд — организации мероприятий с ключевыми клиентами и партнерами, пояснили изданию в пресс-службе ВТБ.

Работу с особо важными клиентами во время игр чемпионата мира будет вести и Сбербанк, выкупивший у Match Hospitality билеты на 17,5 млн руб.

 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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12.06.2018, 16:52
Гость: Партийное руководство

должно быть полностью обеспечено государством. От госпитания до китайских трусов и носков.
12.06.2018, 16:49
Гость: Вот она

основная узаконенная схема вывода денег из РФ, вырученных от продажи сырьевых ресурсов. Иностранная компания продаёт билеты российским потребителям, также как и ресурсы, используя контору Госзакупок, оставляя всю добавленную стоимость на Западе. И так во всём. А кто-то сказал, что Правительство РФ не колониальное.
12.06.2018, 15:31
Гость: Белая Русь

RE: Основным продавцом билетов по госконтрактам является компания Match Hospitality — швейцарский партнер FIFA, через которого реализуются «пакеты гостеприимства» — VIP-места и ложи на стадионах

Столько сосок на этих чемпионатах. Сплошные посредники.
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