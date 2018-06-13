Названа сумма затрат России на проведение ЧМ-2018

11:37

Непосредственно организация Чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов, рассказал генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью РИА Новости.

По словам Сорокина, точная сумма будет известна только после проведения ЧМ-2018, однако она останется «в пределах допустимого», не более 500 миллионов долларов. Он добавил, что фраза о том, что ЧМ-2018 является самым дорогим в истории проведения турниров, преувеличение.

«Тут нужно разделять. Бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата мира — абсолютно открытая цифра — 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты Чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», - рассказал он.

По его словам, самым затратным пунктом стала транспортная инфраструктура. «Это половина всей программы. Построили новый аэропорт в Ростове, две станции метро в Петербурге и Нижнем, несколько шоссе», - сказал он, добавив, что всем этим будут пользоваться жители России и после окончания турнира, потому полностью считать это расходами на ЧМ некорректно. «Все равно это было бы сделано рано или поздно. Просто сделали к определенному сроку и в тех регионах, которые примут Чемпионат мира», - добавил он.

Открытие ЧМ-2018 состоится 14 июня в «Лужниках». На матч открытия приедут более 20 глав государств. По словам Сорокина, власти приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения турнира.