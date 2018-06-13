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Названа сумма затрат России на проведение ЧМ-2018

11:37 13.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Непосредственно организация Чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов, рассказал генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью РИА Новости.

По словам Сорокина, точная сумма будет известна только после проведения ЧМ-2018, однако она останется «в пределах допустимого», не более 500 миллионов долларов. Он добавил, что фраза о том, что ЧМ-2018 является самым дорогим в истории проведения турниров, преувеличение.

«Тут нужно разделять. Бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата мира — абсолютно открытая цифра — 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты Чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», - рассказал он.

По его словам, самым затратным пунктом стала транспортная инфраструктура. «Это половина всей программы. Построили новый аэропорт в Ростове, две станции метро в Петербурге и Нижнем, несколько шоссе», - сказал он, добавив, что всем этим будут пользоваться жители России и после окончания турнира, потому полностью считать это расходами на ЧМ некорректно. «Все равно это было бы сделано рано или поздно. Просто сделали к определенному сроку и в тех регионах, которые примут Чемпионат мира», - добавил он.

Открытие ЧМ-2018 состоится 14 июня в «Лужниках». На матч открытия приедут более 20 глав государств. По словам Сорокина, власти приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности во время проведения турнира.

Темы: Россия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 16:33
Гость: Кот Мурр

Так-же СВИСТЕЛИ пропагандисты перед ОленьПейЯдой про "7 миллиардов расходов всего" и "самоокупаемость".
-
Про то ,что этот БАЛАГАН обошёлся в 60 лярдов и ни как не окупился ,как всегда стыдливо промолчали потом.
-
Более того,на эти пустые стадионы в год уходит 2 миллиарда долларов содержания!!!
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И да,почему у Вас Защитников мудков,всегда все кто выступает против воровства и вреда народам России чинимого обезумевшим от безнаказанности ворами,все всегда "русофобы" и "агенты госдепа"?!
-
Неужели так хорошо платит Пригожин,что стыд и совесть забыли напрочь?
13.06.2018, 16:27
Гость: Кот Мурр

Считаем :
-
На бесплатные как во всём мире операции детям нужно в год 900 миллионов долларов .
-
27 миллиардов во столько на самом деле обошёлся "Праздник пивных пуз и Ходоков за мячом" ,делим на эту сумму - 30 лет можно делать бесплатно всем детям страны!!!
13.06.2018, 16:20
Гость: Кот Мурр

А просто так навести порядок разве нельзя?
И кому это "НАМ"?Копируешь своего Незаменимого?
"Вам" может и нужен повод "пустить пыль в глаза" и навороваться на постройке никому на фиг не нужных стадионов.Но не народу.
-
Почему немцы,поляки,швейцарцы могут без всяких мундиалей и оленьпейяд иметь чистые ухоженные уютные современные города?
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