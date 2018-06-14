Экс-тренер Испании прокомментировал свою отставку накануне чемпионата мира

11:18

Руководство Федерации футбола Испании 13 июня приняло решение отправить в отставку главного тренера сборной Хулена Лопетеги. Произошло это всего за один день до начала чемпионата мира по футболу.

Хулен Лопетеги договорился, что после чемпионата мира он возглавит "Реал". Вероятно, руководство Федерации посчитало, что Лопетеги нашел не самое лучшее время для решения личных вопросов. Поговаривали о предательстве со стороны рулевого сборной. В итоге было принято удивительное решение: за день до старта турнира у сборной сменится тренер, сообщает Sport.ru.

«Мне очень грустно, но я надеюсь, что мы отлично выступим на чемпионате мира. У нас прекрасная команда, и, надеюсь, она выиграет», — приводит его слова издание Marca.

Кроме того, тренеру даже не позволили принять участие в пресс-конференции, сообщив, что все комментарии специалист будет давать на родине. В результате испанцами на чемпионате мира будет руководить бывший мадридиста Фернандо Йерро.

Экс-капитан "Барселоны" Хави уже поддержал решение федерации, заявив, что ни один человек не должен быть выше сборной.