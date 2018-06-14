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Моуринью оценил шансы России победить команду Саудовской Аравии

14:34 14.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сборная России по футболу выглядит сильнее Саудовской Аравии и должна победить 14 июня в матче‐открытии ЧМ‐2018. Своим прогнозом на игру с RT поделился главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

По его словам, россияне будут испытывать на себе колоссальное давление, ведь они проводят дебютный матч мундиаля, следить за которым будет весь мир.

«У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», — сказал Моуринью.

Матч Россия — Саудовская Аравия пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Он начнется в 18:00 по столичному времени. На церемонии открытия ЧМ-2018 выступят британский поп-исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 18:39
Гость: Chateauneuf du Pap

Хороший юмор.
14.06.2018, 16:52
Гость: Сноб

наши ребята способны опровергнуть любые прогнозы.
14.06.2018, 16:41
Гость: Chateauneuf du Pap

И сборную Вануату можете победить. Муринью точно согласится.
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