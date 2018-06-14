Назван стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира

17:10

Опубликован состав сборной России на первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года против Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.



Фото пользователя Твиттер @TeamRussia

На поле с первых минут выйдут: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.

Напомним, матч начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники» в Москве. Сборной России также предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.

До нынешнего ЧМ россияне принимали участие в трех чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не выходили из группы.