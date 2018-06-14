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Назван стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира

17:10 14.06.2018

Опубликован состав сборной России на первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года против Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.


Фото пользователя Твиттер @TeamRussia

На поле с первых минут выйдут: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.

Напомним, матч начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники» в Москве. Сборной России также предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.

До нынешнего ЧМ россияне принимали участие в трех чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не выходили из группы.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 20:03
Гость: Палычу

Не угадал. 5:0.
14.06.2018, 19:25
Гость: Зое

Это значит что тебе нужен срочно мужик.
14.06.2018, 18:47
Гость: Зоя

Певец Робби Уильямс показал средний палец во время открытия ЧМ-2018.
Что бы это значило?
Все комментарии (6)
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