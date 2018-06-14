Философская победа: бойкот провален, мир хочет смотреть футбол и Россию

Несмотря на все санкции, на ярость Запада, бойкот чемпионата мира по футболу провален

Москва победила Лондон со счётом 1:0, писал Bloomberg за несколько дней до открытия в России всемирного футбольного турнира.



Фото из группы в ВК «Талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

Западный мир начал свою долгосрочную кампанию срыва чемпионата ещё восемь лет назад, когда Россия получила право на проведение самого популярного спортивного события планеты. Самой жёсткой была линия Британии, которая пролетела во время жеребьёвки на право проведения мундиаля.

Англичане выкопали топор информационной войны, и Россия стала объектом больших и мелких провокаций – от допинговых расследований до попытки отравления несчастных Скрипалей, которых правительство Терезы Мэй превратило в жупел антироссийской пропаганды.

Дошло до того, что британский кабинет, парламентарии и королевская семья заявили об отказе посетить Россию, а лохматый Борис Джонсон оскорбил российского президента, сравнив его с Гитлером во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Однако россиянам было уже некогда обращать внимание на выходки нечёсаного британского министра и чопорную капризность лондонского кабинета – приближалось открытие чемпионата мира.

Bloomberg приводит слова Мэтью Рожански, директора Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, сказанные о Путине: «Это обеспечивает его надёжной позицией, и – Бог свидетель – он достаточно за это заплатил».

А такой противник российского лидера, как основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, признаёт: «Это огромная философская победа Путина… Он знает, что большинство британцев больше интересует их футбол, чем политика России».

Даже английская полиция помогла в организации мундиаля, когда заявила, что отозвала паспорта ряда сограждан и не допустила приезда в Россию 1200 британских болельщиков-ультрас.

Министр по вопросам охраны порядка Великобритании Ник Херд резюмировал: «Чемпионат мира – это праздник футбола, а не место для насилия или беспорядков. Британская система футбольных запретительных постановлений уникальна и означает, что люди, намеревающиеся устроить беспорядки в России, останутся дома».

Всего же с Британских островов приедут в Россию смотреть футбол более 10 тысяч человек.

Победив Лондон со счетом 1:0, Россия забила этот гол и Варшаве, и Риге, и Вильнюсу, и Таллину, и Киеву. Что касается украинских властей, то приближение чемпионата мира в России вызывало у них лишь бессильную ярость, сравнимую с той, что была при открытии Крымского моста.

Украинских болельщиков и желающих поехать в Россию запугивали, им угрожали. Национальное телевидение отказалось вести трансляции мундиаля, а «взявшийся за трансляцию» телеканал ИНТЕР обвинили в пособничестве агрессору и угрожают разгромить.

За день до старта ЧМ-2018, несмотря на призыв ФИФА не примешивать к футболу политику, украинский министр молодёжи и спорта Игорь Жданов разослал письма зарубежным коллегам с призывом бойкотировать мировой чемпионат «на политическом уровне».

Дошло до того, что украинский министр иностранных дел Климкин призвал к действиям, направленным на срыв чемпионата, а командование ВСУ бахвалилось, что прорвёт фронт в дни футбольного праздника.

Надо признать, что таких голосистых призывов «запретить», «бойкотировать», «отменить», «перенести» не было ещё никогда. Последней выходкой британцев стал вброс о том, что при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 была допущена «коррупция».

В ответ знаменитый в прошлом футболист сборной Англии Гарри Линекер, который был ведущим церемонии жеребьёвки, заявил корреспонденту Daily Star, что Великобритания не вправе ставить под сомнение законность проведения мундиаля на территории России.

«Кто мы такие, чтобы судить, кто должен проводить чемпионат мира? Мы все знаем, как временами коррумпирована наша страна… Все будет хорошо. Будет здорово… Люди в России действительно очень гостеприимны».

Коллегу поддержал британский футболист Уэс Браун, который сказал: «Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию».

Кстати, ещё в ноябре 2014 года ФИФА объявила, что не нашла нарушений в процессе выборов. Летом 2017 года комитет по этике ФИФА полностью опубликовал доклад о расследовании правомерности выбора России как места проведения чемпионата. Все подозрения были сняты.

Расследовавший всю возню вокруг ЧМ-2018 американский журналист Кен Бенсингер написал в The New York Times в статье «Россия украла чемпионат?», что события, которые будут происходить на футбольном поле, на самом деле даже не имеют значения – главным победителем ЧМ-2018 года Россия уже стала.

Однако возня всё равно не прекращается.

8 июня Хельсинкская комиссия при правительстве США предложила провести церемонию награждения победителей чемпионата мира - 2018 «на нейтральной территории за пределами России».

Были в США и призывы отказаться от выражения «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего турнир».

Как отметил 11 июня в Twitter корреспондент «Радио "Свобода"» в Брюсселе Рикард Йозвяк, резолюцию с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России готовятся принять парламентарии ЕС.

Среди последних провокаций – начавшаяся травля «Фрэнка Синатры XXI века» Робби Уильямса, согласившегося петь на открытии мундиаля. Как результат, по неизвестным причинам прославленный исполнитель заявил, что не будет петь свою песню Party Like a Russian («Веселись как русский»), написанную по мотивам «Танца рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, а исполнит другие хиты.

К этому Робби добавил, что очень хочет встретиться с одним русским человеком – Владимиром Путиным и что он «в восторге» от возможности быть частью этого спортивного праздника. И не он один.

…До последнего дня в Россию продолжают приезжать спортсмены и политики, знаменитые футбольные игроки прошлого и будущие звёзды, знаменитости и простые люди со всей Земли. Потому что это – футбол, и это – Россия.