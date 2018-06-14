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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018

20:05 14.06.2018
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Футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

Голами в составе российской сборной отметились Юрий Газинский (12 минута), Денис Черышев (43 минута, 90+1 минута), Артем Дзюба (71 минута), Александр Головин (90+4 минута) со штрафного.

Полузащитник российской команды Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить встречу.

Матч прошел в столице на крупнейшем стадионе чемпионата мира "Лужники", который может вместить свыше 84 тысяч болельщиков.

Сборные России и Саудовской Аравии играют в группе А вместе с командами Уругвая и Египта. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Футболисты Саудовской Аравии днем позже сыграют с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на территории России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Победитель турнира будет определен 15 июля в финальном матче, который состоится на стадионе "Лужники".

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Источник: РИА Новости
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 03:38
Гость: коллега

Не надо торопиться, коллеги. Поглядим, что будет дальше.
Мне, например, легко представляется ситуация: открытие мундиаля, праздник для всего мира, победа Путина со всех сторон (сколько пыталась англичанка нагадить, какая была атака на весь российский спорт и прочее), на трибуне сидят принц саудитов и царь великой России - а ну-ка, попробуй тут проиграть? низ-зя. Грандиозность события не должна быть омрачена: нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Вот и остаётся понять цену победы. Но, видимо, цену мы не узнаем никогда, а вот, косвенно, факт, понятен будет уже после следующей игры наших футболистов. При этом одно можно утверждать точно: праздник, в смысле открытие чемпионата, удался. Людская память добра, забудутся договорняки, в памяти останется счёт 5:0.
14.06.2018, 21:04
Гость: корнет

По такому случаю бездарному правительству и такому же президенту можно простить рост цен, повышение налогов и сборов, увеличение пенсионного возраста, отсутствие развития экономики...!
Победа над саудитами - наше всё!
Есть предложение. Сделать Россию, помимо мирового сырьевого придатка, ещё и вечным "спортивным придатком". Правительство и президент могут себе это позволить! Естественно, за счёт карманов русского народа.
14.06.2018, 20:53
Гость: Ян

С почином.
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