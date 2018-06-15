]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Футболистов Саудовской Аравии накажут за проигрыш сборной России

09:12 15.06.2018
Фото с сайта goal.com
Фото с сайта goal.com
Материалы по теме:

Футболистов Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарным взысканиям за разгромный поражение от сборной России в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018. Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат.

По его словам, саудовцы показали «совершенно неудовлетворительный результат», который не соответствует уровню подготовки. Чиновник отметил, что в первую очередь взыскания получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи.

14 июня сборная России в матче открытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).
 
Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.
Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2018, 14:09
Гость: Ага!

Их побьют камнями.
15.06.2018, 12:21
Гость: Ян

Главное чтоб не было секир башка.
15.06.2018, 11:33
Гость: Путник

Вместо 10 лимонов дадут 5. Изверги
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.