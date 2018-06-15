Футболистов Саудовской Аравии накажут за проигрыш сборной России

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Футболистов Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарным взысканиям за разгромный поражение от сборной России в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018. Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат. По его словам, саудовцы показали «совершенно неудовлетворительный результат», который не соответствует уровню подготовки. Чиновник отметил, что в первую очередь взыскания получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи.

14 июня сборная России в матче открытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).

Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.