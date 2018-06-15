Криштиану Роналду получил два года тюрьмы условно

18:45

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием и согласился на 2 года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию издания El Mundo.

По испанским законам, условный срок может стать реальным, если Роналду нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

Напомним, 33-летнего португальца, который в пятницу, 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на Чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро.

За это ему грозило до 5 лет тюрьмы, однако сам Роналду настаивает, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Во время судебного заседания футболист выразил мнение, что оказался под следствием только из-за своего громкого имени. «Если бы меня не звали Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», - сказал спортсмен.