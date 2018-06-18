Более половины россиян посмотрели матч открытия ЧМ‐2018 и полюбили футбол

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55% россиян посмотрели матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всю церемонию открытия посмотрели 40% респондентов. 27% отметили, что она была красочной и зрелищной, а каждый третий запомнил речь президента РФ Владимира Путина. 8% опрошенных вспомнили о выступлении британского певца Робби Уильямса.

После церемонии открытия интерес россиян к просмотру трансляций вырос: до открытия матчи собирались смотреть 52% респондентов, а после первой игры российской сборной эта доля выросла до 64%.

Что касается ожиданий граждан от отечественной команды, то 58% респондентов изначально верили в победу России. Еще 17% надеялись, но не верили, что российская команда победит. 10% граждан не надеялись на успех футболистов.

Опрос проводился 16 июня по телефону. В нем приняли участие более миллиона человек старше 18 лет.