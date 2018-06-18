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Более половины россиян посмотрели матч открытия ЧМ‐2018 и полюбили футбол

12:33 18.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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55% россиян посмотрели матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всю церемонию открытия посмотрели 40% респондентов. 27% отметили, что она была красочной и зрелищной, а каждый третий запомнил речь президента РФ Владимира Путина. 8% опрошенных вспомнили о выступлении британского певца Робби Уильямса.

После церемонии открытия интерес россиян к просмотру трансляций вырос: до открытия матчи собирались смотреть 52% респондентов, а после первой игры российской сборной эта доля выросла до 64%.

Что касается ожиданий граждан от отечественной команды, то 58% респондентов изначально верили в победу России. Еще 17% надеялись, но не верили, что российская команда победит. 10% граждан не надеялись на успех футболистов.

Опрос проводился 16 июня по телефону. В нем приняли участие более миллиона человек старше 18 лет.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 19:19
Гость: ВВВ

Ну что ты всё на Украину наезжаешь, как хреновый любовник после климакса на любовницу.
18.06.2018, 17:50
Гость: Ося

Как известно комментарии важнее события. В "Вестях" после матча принц Саудовской Аравии сказал: "Мы уезжаем с капиталом. И пусть победит сильнейший!" Надеюсь, вы правильно поняли?
18.06.2018, 17:02
Гость: Вввввв-у

А не подскажите в какой группе на ЧМ-2018, играет Укрэйн. Они же так достойно сыграли с Саудовской Аравией(аж 1:1).
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