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Сборная России обыграла команду Египта на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф

23:14 19.06.2018
Стоп-кадр видео мгры
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Сборная России по футболу обеспечила себе выход в одну восьмую финала чемпионата мира, выиграв у команды Египта со счетом 3:1.

На 47-й минуте матча российская сборная вышла вперед благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи. 

На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба пробил третий гол.

На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

В результате команда Станислава Черчесова набрала 6 очков.  В первом туре российская команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.  

Национальная команда России одержала победу в двух стартовых матчах чемпионата мира впервые с 1966 года. 

Заключительный поединок в группе А на чемпионате мира  с участием команд России и Уругвая пройдет на стадионе «Самара Арена» 25 июня.

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 07:20
Гость: alvarez

Как вы надоели со своими пенсиями! Стран с таким же возрастом выхода на пенсию 60/55 в мире можно пересчитать на пальцах одной руки!
20.06.2018, 07:17
Гость: гусскому

Ты такой же Русский,как я папуас!
20.06.2018, 07:16
Гость: ///.играть до пенсии.

Наверное///
Значит,Рф обречена играть до финала.
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