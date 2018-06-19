Сборная России обыграла команду Египта на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф

23:14

Сборная России по футболу обеспечила себе выход в одну восьмую финала чемпионата мира, выиграв у команды Египта со счетом 3:1.

На 47-й минуте матча российская сборная вышла вперед благодаря автоголу защитника египтян Ахмеда Фатхи.

На 59-й минуте Денис Черышев удвоил счет, а через три минуты Артем Дзюба пробил третий гол.

На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти и сократил отставание в счете.

В результате команда Станислава Черчесова набрала 6 очков. В первом туре российская команда разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Национальная команда России одержала победу в двух стартовых матчах чемпионата мира впервые с 1966 года.

Заключительный поединок в группе А на чемпионате мира с участием команд России и Уругвая пройдет на стадионе «Самара Арена» 25 июня.