Роналду установил европейский рекорд по количеству голов за сборную

19:30

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой четвертый мяч на чемпионате мира по футболу в России, который стал для него 85-м голом за национальную команду.

Таким образом он опередил легендарного венгра Ференца Пушкаша (84 гола) и стал рекордсменом по числу мячей за сборную среди европейских игроков, пишет "Интерфакс".

Мировым лидером по этому показателю остается иранец Али Даеи, который забил 109 голов за свою команду. Он завершил карьеру в 2007 году.

Благодаря забитому голу на ЧМ-2018 Роналду вышел в лидеры в споре бомбардиров чемпионата мира по футболу 2018 года, опередив россиянина Дениса Черышева (3 гола). Interfax.ru ведет текстовый онлайн поединка.