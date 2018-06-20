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Роналду установил европейский рекорд по количеству голов за сборную

19:30 20.06.2018
Криштиану Роналду. Фото с сайта 24smi.org
Криштиану Роналду. Фото с сайта 24smi.org
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой четвертый мяч на чемпионате мира по футболу в России, который стал для него 85-м голом за национальную команду.

Таким образом он опередил легендарного венгра Ференца Пушкаша (84 гола) и стал рекордсменом по числу мячей за сборную среди европейских игроков, пишет "Интерфакс".

Мировым лидером по этому показателю остается иранец Али Даеи, который забил 109 голов за свою команду. Он завершил карьеру в 2007 году.

Благодаря забитому голу на ЧМ-2018 Роналду вышел в лидеры в споре бомбардиров чемпионата мира по футболу 2018 года, опередив россиянина Дениса Черышева (3 гола). Interfax.ru ведет текстовый онлайн поединка.

Темы: Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 00:51
Гость: Наблюдатель

Все-таки непроходимо плохо с русским языком. Фраза "тест интеллигенции для патриотов" - так по-русски не говорят. Это набор слов. Неграмотная бабушка в деревне так не ляпнет. А сказать надо было всего лишь "тест интеллигентности для патриотов". Вот это небольшая разница и называется языковой компетенцией.
Насчет поп-корна проблем нет. Испания и Португалия классом выше. Страны маленькие, ничего, кроме футбола не развивают, климат более футбольный. Так что все справедливо. Кто-то в океанские глубины лучше умеет спускаться, кто-то в футбол лучше играет. Правда, уж очень они сегодня мутно возились с Ираном и Марокко. особенно португальцы. Так что какой-то шанс у нас есть. Мало ли...
20.06.2018, 20:54
Гость: Chateauneuf du Pap

Я уже сейчас запасаюсь попкорном на матч Испания - Португалия в четверть финале. :)
(Тест интеллигенции для патриотов).
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