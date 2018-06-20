Тренер сборной Египта покинет пост после поражения от России

10:47

Главный тренер национальной футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер покинет свой пост сразу после окончания Чемпионата мира, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что вместе с Купером будет уволен весь штат сборной Египта.

Причиной является второе по счету поражение команды на ЧМ-2018. 19 июня сборная Египта уступила сборной России со счетом 1:3, что лишило ее шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее подопечные Купера потерпели поражение от команды Уругвая (0:1). В случае, если сборная Уругвая не проиграют Саудовской Аравии, то это означает вылет Египта из турнира.

Отмечается, что Купер возглавляет сборную Египта с 2015 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. До этого он работал с различными клубами в ОАЭ, Турции, Испании, Греции, Италии, Аргентине и Грузии.