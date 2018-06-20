Тренер сборной Египта покинет пост после поражения от России
Главный тренер национальной футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер покинет свой пост сразу после окончания Чемпионата мира, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что вместе с Купером будет уволен весь штат сборной Египта.
Причиной является второе по счету поражение команды на ЧМ-2018. 19 июня сборная Египта уступила сборной России со счетом 1:3, что лишило ее шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее подопечные Купера потерпели поражение от команды Уругвая (0:1). В случае, если сборная Уругвая не проиграют Саудовской Аравии, то это означает вылет Египта из турнира.
Отмечается, что Купер возглавляет сборную Египта с 2015 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. До этого он работал с различными клубами в ОАЭ, Турции, Испании, Греции, Италии, Аргентине и Грузии.