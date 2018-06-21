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Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

06:51 21.06.2018
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Сборная России по футболу гарантировала себе выход в 1/8 чемпионата мира, проходящего в РФ.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира благодаря победе сборной Уругвая над командой Саудовской Аравии. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась победой латиноамериканцев с минимальным счетом.

Таким образом сборная России и сборная Уругвая после двух туров имеют по шесть очков, именно эти команды становятся первыми участниками стадии плей-офф.

Россияне опережают уругвайцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Окончательное распределение мест в группе А станет известно после очной встречи команд, которая состоится 25 июня.

Команды Египта и Саудовской Аравии, которые сыграют между собой в третьем туре, лишились шансов на выход в 1/8 финала.

Сборная СССР по футболу последний раз выходила из группы ЧМ в 1996 году, дойдя до 1/8 финала турнира. Сборной России еще ни разу не удавалось пробиться в плей-офф.

В 1/8 финала россияне сыграют с представителем группы В, где на данный момент лидирует сыгравшая две встречи сборная Португалии с 4 очками. У Ирана 3 очка после одного проведенного матча, Испания имеет один балл после первого тура. Эти сборные сыграют между собой позднее в среду.

Замыкает группу команда Марокко, которая не набрала ни одного очка в двух матчах.

Темы: Сборная России по футболу, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Источник: Интерфакс
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