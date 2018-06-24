Салах намерен покинуть сборную Египта из-за того, что произошло в Чечне

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Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к "Ливерпулю".

Телеканал утверждает, что Салах "остался недоволен тем, что произошло в Чечне". В Грозном находится база сборной Египта на время чемпионата мира. Представители руководства республики присутствовали 10 июня на открытой тренировке команды и активно позировали в обнимку с Салахом перед камерами. CNN называет растиражированные в итоге снимки "самым обсуждаемым событием ЧМ-2018", пишет "Интерфакс".

Затем, после матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

"Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные и футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях", - приводит CNN слова своего источника.

Сам Кадыров после объявления египетского полузащитника почетным гражданином Чечни писал на своей странице "ВКонтакте", что Салах был благодарен за теплый и хороший прием, "прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок".

Представители сборной Египта пока не давали официальных комментариев по поводу ситуации с Салахом.

На ЧМ-2018 сборная Египта проиграла два матча на групповом этапе ЧМ-2018 - от Уругвая (0:1) и России (1:3), после чего лишилась шансов на выход в плей-офф.