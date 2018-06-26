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Экс-тренер каирского футбольного клуба умер, комментируя матч ЧМ-2018

10:03 26.06.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Бывший тренер каирского футбольного клуба «Замалек» Абдул Рахим Мохаммед Негма скончался, комментируя игру сборных Египта и Саудовской Аравии.

Во время матча у него случился сердечный приступ. Мужчину госпитализировали, однако спасти жизнь врачам не удалось.

Несколько известных египетских спортсменов уже выразили свои соболезнования, сообщает египетское издание Youm7.

Напомним, 25 июня в Волгограде сборная Египта проиграла Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 1:2.

Сборная Египта проиграла все три матча на ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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