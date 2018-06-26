]]> ]]>
Главная Спорт Актуально

Россия-Уругвай: с небес на землю

10:17 26.06.2018 , Александр Плеханов

Хотя последний матч группового этапа ничего не значил для обеих сборных, осадок от этой игры остался крайне неприятный

Третий матч на чемпионате мира для российской сборной был сродни ледяному душу в жаркий июньский полдень. Проигрыш от Уругвая, разумеется, допускался, но не такой. А ведь уругвайцы могли забить как минимум ещё два мяча, и только везение спасло российскую сборную от полного разгрома.

Накануне матча тренер сборной В. Черчесов заявлял, что команда не боится никого из соперников, со всеми она будет играть в полную силу, стремиться только к победе и надеется занять первое место в своей группе.

Подобную уверенность объясняли легкие победы над сборными Саудовской Аравии и Египта, однако до конца не было ясно – это сборная у нас такая сильная или соперники попались такие слабые? Настолько слабые, что им без особого труда удалось наколотить восемь мячей и пропустить всего один, да и тот с пенальти.

Сборная Уругвая расставила все точки над i – нам банально повезло с соперниками в первых двух матчах, да и с группой в целом. А вот уругвайская команда оказалась первым серьезным экзаменатором, соперником мирового уровня, входящим в первую двадцатку сборных команд рейтинга ФИФА. Этим и объясняется такой неприятный для нас счет, а ведь к матчу с Россией уругвайцы вышли не в лучшей форме и с потерями в составе.

Несмотря на то, что российская сборная превосходила оппонентов в «физике», не уступала в мотивации и билась до последнего в меньшинстве, ни один из наших плюсов не вылился в голы, а вот уругвайцы с легкостью забили нам два мяча в первом тайме, а затем закатили и третий под занавес игры.

И всё сразу встало на свои места: мы наконец-то увидели нашу, до боли знакомую сборную, к игре которой привыкли за последние годы. Как и к её хроническим болячкам: отсутствию домашних наработок, бессмысленной игре в пас с традиционно большим количеством брака, редким проявлением индивидуального мастерства и неспособностью перестраиваться по ходу игры.

К этому надо добавить внезапно сбившийся «прицел» у Самедова, умудрившегося три раза навешивать мяч со штрафного с дикими перелетами, первый гол, который вряд ли уругвайцы нам забили бы, отнесись Акинфеев более ответственно к построению нормальной «стенки» и контролируя весьма немаленький сектор ворот, куда и влетел мяч.

А бестолковые шаблонные попытки вывести в атаку Дзюбу под конец утомили даже уругвайцев, ну а про нашу дырявую оборону не говорил только ленивый.

Сборная России выступила в своем обычном амплуа – восточноевропейского середняка, не способного прыгнуть выше крыши. И сколько бы ни нахваливали сборную после двух побед над откровенно слабыми командами, надо признать очевидное – нам очень повезло с группой А также и с тем, что первым нашим соперником были саудовцы, а не уругвайцы, которые могли сходу сломать сборной весь моральный настрой.

С другой стороны, эта игра ни на что не влияла, даже на выбор следующего соперника. Также она в очередной раз доказала, что на чемпионате мира можно ожидать любого результата. На этом уже обожглись сборные Германии, Аргентины, Польши, чуть не обожглись сборные Испании и Португалии, не стала исключением и сборная России.

Можно не сомневаться, что выводы из поражения Черчесовым будут сделаны, вот только поможет ли это нашей команде показать хоть что-то достойное 1 июля в матче против сборной Испании? Испанцы на этом мундиале, мягко говоря, не блещут, шанс победить их есть, но верится в него с трудом.

Остается только уповать на счастливый случай, которым вчера чуть не воспользовалась сборная Марокко, едва не сотворившая сенсацию. Может и сборной России улыбнется фортуна, да, говорят, дома ещё и стены помогают. На них вся надежда.

Фото: Стоп-кадр из видео игры
 

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2018, 14:03
Гость: Просто вопрос

Интересно, когда ты бросаешь нерастворимую втулку от бумаги , ждёшь её растворения?
26.06.2018, 14:01
Гость: Любитель вина

Это правка. Знаменитая iOS. Например слово " задержать" система мне исправила как "зад держать". А вы Жирков. Знаю, кудрявый такой, левый защитник с дриблингом, умеет совершать рейды в чужую штрафную. Очень был заметен в стыковом матче с Словенией, который Россия проиграла и единственное светлое пятно в том матче- Жирков.
Ну что? Ответил?
26.06.2018, 13:59
Гость: мысли в слух

Все правильно. Но почему к вам не приходят в голову другие мысли - что все эти порты и стадионы нужно строить повсеместно и ежедневно, а не только в ЧМ. Почему в стране нет классных дорог, почему растет бензин, почему не развивается средний бизнес, почему огромные финансы вывозятся из страны, а не вкладываются в инфраструктуру.
Все комментарии (43)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.