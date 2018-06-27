ФАС: Райффайзенбанк незаконно менял голы сборной России на мили

14:52

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обвинило Райффайзенбанк в нарушении закона из-за рекламы, в которой содержались футбольные образы. Использование этой символики без разрешения FIFA нарушило принцип добросовестной конкуренции, уверены антимонопольщики.

На своем сайте Райффайзенбанк предлагал скидки в барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата мира FIFA 2018. В рекламах банк использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и человека, употребляющего пиво, сообщает «Право.ру».

Как отмечают в антимонопольном ведомстве, этим банк не ограничился и запустил акцию "Важен каждый гол". Ее условием стало открытие дебетовой карты в банке, на которую записывались мили, рассчитанные по формуле: 1 гол = 1000 миль.

После двух успешных матчей сборной России со сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) условия акции были размещены на официальной странице Райффайзенбанка в Facebook – банк пообещал карту с 8000 милями.

Реклама сопровождалась текстом "Они забивают для тебя" и графическими изображениями футболиста и мяча. Кроме того, банк использовал образ вратаря, держащего в руках мяч с числом 8000.

Кроме того, претензии московского УФАС вызвала также реклама банка в Instagram со словами "Болей за наших" и изображением Кубка, "сходного до степени смешения с товарными знаками FIFA".

УФАС рассмотрит антимонопольное дело 29 июня.