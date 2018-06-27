В Египте связали поражение сборной с размещением на базе в Чечне

09:58

Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента проведет расследование причин поражения сборной на чемпионате мира по футболу, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В рамках расследования будет проверена, в частности, целесообразность размещения команды в Грозном — вдалеке от городов, где проходили матчи сборной. Также депутаты проверят, почему на базу в Грозном были допущены актеры и бизнесмены.

Кроме того, будет поднят вопрос о присвоении полузащитнику Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина Чечни и его участии в торжественном ужине с главой республики Рамзаном Кадыровым.

На чемпионате мира по футболу египтяне проиграли все три матча группового этапа и не смогли выйти в плей-офф.

Ранее СМИ писали, что лидер сборной Мохаммед Салах недоволен вниманием со стороны Рамзана Кадырова, поскольку не хочет участвовать в историях, не связанных с футболом, или быть использованным в политических целях.