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В Египте связали поражение сборной с размещением на базе в Чечне

09:58 27.06.2018
Фото с сайта goal.com
Фото с сайта goal.com
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Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента проведет расследование причин поражения сборной на чемпионате мира по футболу, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В рамках расследования будет проверена, в частности, целесообразность размещения команды в Грозном — вдалеке от городов, где проходили матчи сборной. Также депутаты проверят, почему на базу в Грозном были допущены актеры и бизнесмены.

Кроме того, будет поднят вопрос о присвоении полузащитнику Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина Чечни и его участии в торжественном ужине с главой республики Рамзаном Кадыровым.

На чемпионате мира по футболу египтяне проиграли все три матча группового этапа и не смогли выйти в плей-офф.

Ранее СМИ писали, что лидер сборной Мохаммед Салах недоволен вниманием со стороны Рамзана Кадырова, поскольку не хочет участвовать в историях, не связанных с футболом, или быть использованным в политических целях.

Темы: Египет, Чечня, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 16:32
Гость: ну всё это

Допинг товарищ допинг
27.06.2018, 16:31
Гость: Антуану

Салах-не 11 игроков.
27.06.2018, 13:07
Гость: ???

Зачем надрыватся и терять силы в третьем матче, если и так ясень, результат? Посмотрите как играли вчера французы с Бельгией. Никак. Черчесов молодец.
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