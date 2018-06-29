Центробанк оценил вклад ЧМ по футболу в ВВП России

15:29

Вклад чемпионата мира по футболу в годовой темп прироста ВВП в II квартале 2018 года, по оценкам Банка России, может достичь 0,1–0,2 процентного пункта.

В целом рост ВВП за указанный период должен достичь 1,8–2,2%. Предыдущую оценку делали в апреле. Тогда рост прогнозировали на уровне 1,0–1,4%.

Ранее в июне Росстат пересмотрел данные по промышленному производству с 2016 года до 2018. Новые показатели говорят об улучшении обстановки. "Исходя из новых данных, можно предположить, что экономика приблизилась к потенциалу раньше, чем предполагалось до пересмотра", – считают в ЦБ.