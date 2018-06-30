Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией
Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу с командой Испании.
В видеообращении, опубликованном на странице сборной России в Instagram, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили болельщиков за поддержку сборной и призвали любителей футбола прийти на стадион и так же поддерживать команду и в игре со сбороной Испании.
Матч сборных России и Испании пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00.
Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании. Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого! ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ИспанияРоссия #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого