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Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

15:29 30.06.2018

Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу с командой Испании.

В видеообращении, опубликованном на странице сборной России в Instagram, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили болельщиков за поддержку сборной и призвали любителей футбола прийти на стадион и так же поддерживать команду и в игре со сбороной Испании.

Матч сборных России и Испании пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00.

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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30.06.2018, 20:30
Гость: Ник

Так как играли последний матч,можно и не смотреть игру.
30.06.2018, 20:29
Гость: Были билетв

Билеты с год как распроданы.
30.06.2018, 20:28
Гость: Именно в этом и претензии большинства болел.

Ну разве стыдились бы мы, сражайся наша сборная? Как мужики? Не на этом чемпионате, а после 88-го года...
Разве кто кинет камень в исландцев?
Все комментарии (12)
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