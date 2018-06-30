Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

15:29

Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу с командой Испании.

В видеообращении, опубликованном на странице сборной России в Instagram, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов поблагодарили болельщиков за поддержку сборной и призвали любителей футбола прийти на стадион и так же поддерживать команду и в игре со сбороной Испании.

Матч сборных России и Испании пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00.