]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Россия в серии пенальти переиграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

20:01 1.07.2018

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года со счетом 2:1. Это первое поражение для сборной Испании за последние 24 матча. Россия обыграла испанцев впервые в своей истории.

Стоп-кадр игры с сайта sovsport.ru

Счет в игре на 11-й минуте открыла сборная Испании после того, как защитник российской команды Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в собственные ворота. На 41-й минуте нападающий сборной России Артем Дзюба ударом с 11-метровой отметки сравнял счет.

В серии пенальти точнее была российская команда, не допустившая ни одного промаха с 11-метровой отметки. Она одержала победу со счётом 4:3.

В 1/4 финала Россия встретится с победителем пары Хорватия — Дания.

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2018, 00:03
Гость: от происходящего в стране негатива.

НЕТ ЕГО, мадам!
01.07.2018, 23:59
Гость: грустный анекдот

У нас две новости хорошая и плохая
Хорошая: Россия вышла в 1/4 финала на домашнем мундиале.
Плохая: У нас митинги в Новосибирске, Саранске, Москве,Питере, Магадане,Омке против повышения пенсионного возраста. В Саранске еще матчи будут? По-моему нет.Успели.
01.07.2018, 23:54
Гость: какол в США™

Да-а-а, я болел за Данию. На мой взгляд, они менее опасный противник для команды России, чем хорваты.
Все комментарии (83)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.