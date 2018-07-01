Россия в серии пенальти переиграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

20:01

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года со счетом 2:1. Это первое поражение для сборной Испании за последние 24 матча. Россия обыграла испанцев впервые в своей истории.

Стоп-кадр игры с сайта sovsport.ru

Счет в игре на 11-й минуте открыла сборная Испании после того, как защитник российской команды Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в собственные ворота. На 41-й минуте нападающий сборной России Артем Дзюба ударом с 11-метровой отметки сравнял счет.

В серии пенальти точнее была российская команда, не допустившая ни одного промаха с 11-метровой отметки. Она одержала победу со счётом 4:3.

В 1/4 финала Россия встретится с победителем пары Хорватия — Дания.