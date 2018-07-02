Бельгия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 и сыграет с Бразилией

23:05

Сегодня, 2 июля, определилась еще одна пара команд, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В следующей стадии мундиаля Бразилия сыграет с Бельгией.

Встреча Бразилия - Мексика прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Счет на 51-й минуте встречи открыл нападающий Бразилии Неймар. На 88-й минуте преимущество команды увеличил форвард Роберто Фирмино.

Бельгия в матче с Японией чудом отыграла отставание с 0:2 и забила победный гол за 15 секунд до конца добавленного к матчу времени. У японцев отметились Такаси Инуи и Генки Харагути. В составе Бельгии голы забили Ян Вертонген, Маруан Феллайни и Насер Шадли.

Это первый случай на ЧМ-2018, когда команде удается выиграть после отставания в два гола.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».