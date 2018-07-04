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Сборные Англии и Швеции прошли в четвертьфинал ЧМ-2018

09:20 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве матчем сборной Англии с Колумбией завершилась 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

По итогам последнего дня соревнований 1/8 финала в четвертьфинал прошли сборные Швеции, которая обыграла Швейцарию со счетом 1:0, и Англии. Последние вырвали победу у колумбийцев на серии пенальти.

Основное время встречи англичан с колумбийцами завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время соперники мячей не забили. В серии пенальти удача была на стороне Англии, победившей со счетом 4:3.

Таким образом, по результатам первого раунда плей-оффа ЧМ-2018 в четвертьфинале встретятся сборные Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, Швеции, Англии, России и Хорватии.

Встреча сборной России с хорватами состоится в субботу, 7 июля. В случае победы Россия повторит успех сборной СССР, занявшей четвертое место на ЧМ-1966, и встретится в полуфинале с победителем пары Швеция-Англия.

После матчей 1/8 финала из ЧМ-2018 выбыли ряд фаворитов. Так, Аргентина проиграла Франции, Португалия уступила Уругваю, а Испания — России.

В 1/8 финала количество автоголов Чемпионата мира увеличилось с 9 до 10. Новым автором гола в свои ворота стал защитник сборной России Сергей Игнашевич, забивший гол в свои ворота в матче с Испанией. Таким образом, сборная России стала второй после Болгарии командой, на счету которой два автогола в рамках одного ЧМ.

Лидером по количеству забивших голов остается англичанин Гарри Кейн, на счету которого 6 голов. По 4 года забили Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия). 

Темы: События в мире футбола, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 10:18
Гость: гнус

Срамная игра,жесткая и без футбола.По мне самая неинтересная,англичане "отстой"."Латиносы", как обычно, "комики-актеры",повалятся на газоне и покорчить рожи, любимое "творчество".Надоело до блевоты.
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