Президент Хорватии прибыла в Сочи на четвертьфинальный матч ЧМ

16:27

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела чартерным рейсом из Загреба в Сочи вместе с большой делегацией болельщиков, чтобы поболеть за свлю команду в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Фото с сайта 24sata.hr

В аэропорту её встречал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает радио «Говорит Москва».

Как сообщала пресс-служба российского правительства, сегодня в Сочи Дмитрий Медведев встретится с Китарович, чтобы обсудить основные вопросы сотрудничества двух стран. Ожидается, что премьер и президент Хорватии вместе посмотрят матч на стадионе «Фишт».