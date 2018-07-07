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Президент Хорватии прибыла в Сочи на четвертьфинальный матч ЧМ

16:27 7.07.2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела чартерным рейсом из Загреба в Сочи вместе с большой делегацией болельщиков, чтобы поболеть за свлю команду в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Фото с сайта 24sata.hr

В аэропорту её встречал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает радио «Говорит Москва».

Как сообщала пресс-служба российского правительства, сегодня в Сочи Дмитрий Медведев встретится с Китарович, чтобы обсудить основные вопросы сотрудничества двух стран. Ожидается, что премьер и президент Хорватии вместе посмотрят матч на стадионе «Фишт».

Темы: Хорватия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 21:56
Гость: Наблюдательный

Интересный факт: президент Хорватии прибыла на стадион в форме своей сборной и красных рейтузах. Для того, чтобы наши чинуши во главе с Медведевым выглядели "достойно" ее, очевидно, уговорили присесть в ВИП-ложу, но не переоделась она! Смешны стали все из этой ложи, которые боятся своего народа....
07.07.2018, 19:58
Гость: путник

особенно последнего, крайне опасен и не предсказуем.
07.07.2018, 19:51
Гость: 2018

не так страшен чёрт, как его малюют
Все комментарии (10)
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