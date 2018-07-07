Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед игрой в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии.
"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — говорится на странице сборной России в твиттере.
В 1/8 финала российская команда победила Испанию в серии пенальти, а хорваты, также в серии одиннадцатиметровых, переиграли датчан.
Четвертьфинальная встреча начнется 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.
Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc
— Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.