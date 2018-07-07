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Сборная России по футболу обратилась к болельщикам

11:14 7.07.2018

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед игрой в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — говорится на странице сборной России в твиттере.

В 1/8 финала российская команда победила Испанию в серии пенальти, а хорваты, также в серии одиннадцатиметровых, переиграли датчан.

Четвертьфинальная встреча начнется 7 июля в 21:00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 16:59
Гость: ///.

С хоругвями надо выходить !
07.07.2018, 16:53
Гость: алекс

Игра с Испанией не война а с Хорватами Финнами Шведами Канадцами и теперь еще с Хохлами именно что ВОЙНА а не игра.Если бы прибалты и ляхи в каком то виде спорта из себя что то представляли и с ними была бы ВОЙНА.
07.07.2018, 16:34
Гость: алекс

Сборная Хорватии так же непроходима для наших футболистов как сборная Финляндии по хоккею для наших хоккеистов.Но может быть хитрый алан Черчесов что то придумал на этот случай.В открытой игре победа наших маловероятна
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