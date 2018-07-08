Чемпионат мира вышел на финишную прямую

Накануне определились четыре команды-полуфиналиста мундиаля и, к сожалению, сборной России среди них нет

Вряд ли сам Нострадамус смог бы предсказать такой «падеж» футбольных грандов, какой стал отличительной особенностью чемпионата мира-2018.

Сюрпризы начались ещё на отборочном этапе, по результатам которого «за бортом» мундиаля оказались сборные Италии и Голландии. Затем своих поклонников буквально ошарашил действующий чемпион – сборная Германии, не вышедшая из группы. А затем и вовсе началось что-то необъяснимое – из турнира вылетели Аргентина, Испания, Португалия и Бразилия.

Фото из группы в ВК «Талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

Все три мега-звезды современности – Роналду, Месси и Неймар - отправились домой, хотя как минимум рассчитывали сыграть в полуфинале. Но что-то пошло не так и звездной троице пришлось паковать чемоданы раньше времени. Больше всех расстроил Месси, не показавший на чемпионате буквально ничего и выступивший в роли не мировой суперзвезды, а обычного среднестатистического игрока. Не зря аргентинская пресса не без ехидства писала, что чемпионат не заметил Месси, а Месси - чемпионата.

Зато недюжинные актерские таланты обнаружились у Неймара, которому смело можно давать премию «Оскар» за главную драматическую роль мундиаля. Бразильская звезда так убедительно изображала дикую боль и страшное унижение, катаясь по газону после каждой подножки и без неё, что живи в наше время Федор Михайлович Достоевский, он совершенно точно знал бы, как должны выглядеть униженные и оскорбленные. Особенно когда после трагических сцен Неймара судья не покупался на этот цирк и не показывал желтой карточки «обидчикам».

Единственный, кто подтвердил свой суперзвездный статус, так это Криштиану Роналду – и голов наколотил прилично, и всю сборную тянул на себе, но… один на футбольном поле не воин. Сборная Португалии явно не соответствовала уровню своей метросексуальной звезды, что и предопределило её вылет. Впрочем, сам Роналду достоин всяческих похвал и не зря считается одним из лучших футболистов мира. Несмотря на плохое выступление сборной, его вины в этом нет, скорее наоборот – Португалия не вылетела из турнира раньше именно благодаря Криштиану.

Чемпионат мира подтвердил одну давно известную истину – сборная середняков в подавляющем большинстве случаев оказывается сильнее сборной с одной-двумя мегазвездами. Что и доказали хорваты, унизившие Аргентину, корейцы, отправившие домой Германию, и бельгийцы, «отфутболившие» Бразилию, которой не помог гениальный футболист-актер Неймар.

Да и сборная России, не имея ни одной звезды не то что мирового, но даже европейского уровня, за счет невиданной ранее сплоченности смогла отбиться от испанцев, класс которых был на порядок выше. Результат матча Россия-Испания вообще стал одной из неожиданностей и сенсацией мундиаля, впрочем, как и выступление российской команды в целом.

Ещё большая сенсация могла состояться во встрече с хорватами, но запас везения у нашей сборной закончился. Проигрывая хорватам в классе и по ходу встречи, наша сборная провела настоящий валидольный матч, продемонстрировала фантастическую волю к победе и сумела сравнять счет в дополнительное время.

Фото со страницы сборной России по футболу в twitter

Но серия пенальти пошла вкривь и вкось – Смолов буквально подарил мяч вратарю хорватов, а Фернандес вообще пробил мимо ворот. Эти две ошибки и стали роковыми для нашей сборной, хотя до полуфинала оставалось сделать всего полшага. Акинфеев смог отразить один удар, но этого было мало, и свои полшага до финала смогли пройти хорваты, а не мы.

Впрочем, в последнем на мундиале матче для нашей сборной главным было то, что мы все наконец увидели и поверили в нашу сборную. До начала чемпионата в её адрес много чего было сказано негативного, причем сказано справедливо. Победа над Саудовской Аравией и Египтом заставила многих критиков поумерить риторику, победа над Испанией - пусть и незрелищная, но победа - заставила взглянуть на сборную совсем под другим ракурсом. Шутка ли, выбить из турнира мирового гранда и одного из фаворитов, который вполне мог дойти до финала.

А игра с хорватами показала нашу сборную во всей красе и результат матча на эту оценку никак не влияет. Да, мы проиграли, и чемпионат для нас закончился. Но за этот матч команде надо сказать огромное спасибо. Она показала такой футбол, о котором никто не мог и мечтать всего полмесяца назад.

Три последние игры она провела против более высококлассных соперников, и если не брать ничего не значащую игру с Уругваем, во всех встречах выглядела достойно. С испанцами сыграли не зрелищно, действуя от обороны, но такая тактика оказалась единственно верной и принесла желанный результат.

А вот с хорватами сыграли красиво, первыми забили великолепный гол, но футбольное счастье в этот день было не на нашей стороне.



Стоп-кадр из видео

В общем, главным итогом мундиаля для нас стало обретение хорошей национальной команды. В это никто не верил, но факты говорят сами за себя – нас не смогли остановить египтяне, испанцы и хорваты – нас остановили собственные игроки, плохо исполнившие пенальти. Что не умаляет силы воли и мужества наших футболистов, сделавших то, чего от них не ожидал никто.

И пусть чуда не случилось, в полуфинал мы не попали, но таков Его Величество Футбол.

Ждем полуфинальных чудес в исполнении Франции, Бельгии, Англии и Хорватии.