Защита сборной России стала лучшей на чемпионате мира

16:16

Сборная России — лучшая команда чемпионата мира по игре в защите. Статистика по 60 матчам из 64 опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Футболисты совершили 259 оборонительных действий: отборов, выносов и сейвов. Полузащитник Роман Зобнин совершил 34 отбора и пробежал 62 километра за пять матчей — это лучшие показатели среди всех футболистов, игравших на турнире. Сборная России на данный момент является третьей по результативности на турнире: команда забила 11 мячей, лидерами являются бельгийцы с 14 голами. Наибольшее количество атак провела Бразилия — 292.

7 июля сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира в 1/4 финала. Команда Станислава Черчесова проиграла сборной Хорватии в серии пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

10 июля в первом полуфинале встретятся команды Франции и Бельгии. 11 июля хорваты поспорят за путевку в финал со сборной Англии. Финал турнира пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».

Западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной на ЧМ-2018, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.