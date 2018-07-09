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Защита сборной России стала лучшей на чемпионате мира

16:16 9.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сборная России — лучшая команда чемпионата мира по игре в защите. Статистика по 60 матчам из 64 опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Футболисты совершили 259 оборонительных действий: отборов, выносов и сейвов. Полузащитник Роман Зобнин совершил 34 отбора и пробежал 62 километра за пять матчей — это лучшие показатели среди всех футболистов, игравших на турнире. Сборная России на данный момент является третьей по результативности на турнире: команда забила 11 мячей, лидерами являются бельгийцы с 14 голами. Наибольшее количество атак провела Бразилия — 292.

7 июля сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира в 1/4 финала. Команда Станислава Черчесова проиграла сборной Хорватии в серии пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

10 июля в первом полуфинале встретятся команды Франции и Бельгии. 11 июля хорваты поспорят за путевку в финал со сборной Англии. Финал турнира пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».

Западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной на ЧМ-2018, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 01:12
Гость: Algol - советский инженер

Не в обиду. Ладно.
Совок как всегда не доделывал ничего - даже если и выходило что то путное.
Отсюда все потом разваливалось еще и по причине неучета множества мелких но критически важных деталей.
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Уважаемый, посмотрите на составы команд. Немцев или Испанцев.
приехали из 2-й чуть ли не дворовой лиги. Только по 1-2 игроков высшего уровня..Есл б играла сборная проффессионалов (немцев , испанцев)- а оно так и будет на следующем ЧМФ наши вылетели бы на 1\8
А то и вовсе 1 игра и все.
А приехали потому только из уважения к Путину.
Конечно эта международность излишняя в ущерб нас с Вами........ А оно идет с КПСС - ничего не изменилось. Если только чуть да и то наплевательским отношением.
10.07.2018, 00:27
Гость: Да уж

это что-то новенькое в мире спорта ,когда за видеоролик “Слава Украине”отстранять хорватского футболиста, и до окончания чемпионата, присваивать звания как лучшая сборная ,сборной которой не дошла даже, до полуфинала .
А ведь ещё недавно Путин возмущался когда МОК проводило расследование по допингу у российских спортсменов,и призывал не политизировать спорт ,а тут такое !
10.07.2018, 00:16
Гость: ///.тихо шифером шурша...

Да! Дорогого стоит,ЦБанк Рф вот говорит .да,и несмотря на злобных троллей и белоиммигрантов мы..ээ победили, ээээ,да а с,да,не хватает мастерства..да с,мало заплатили,но мы бегали энергически,ээ даас,что там еще...И поле у нас самое зеленое в мире,дааас,ээээ, у меня все,товарисчи ...ээээ...да! Забыл--не отдадим завоеваний олигархизма!
Даа ,забыл--- "а ты записался в футболисты?!" ..ээээ...
"футболистом можешь ты не быть,а треплом ты быть обязан!" .
Да с! Чточто? Я в порядке. Да куда вы меня выносите? Аааа.. я сам дойду.
Товарисчи! Не сдавайтесь ! Аааааааа
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