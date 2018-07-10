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Россияне назвали вероятного победителя ЧМ‐2018

08:14 10.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россияне назвали главного претендента на победу в финале чемпионата мира по футболу. По мнению большинства граждан, мировой кубок в этом году увезут французы. Таковы данные ВЦИОМ, их привело РИА «Новости».

Участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения приняли более 1,6 тысяч россиян и каждый пятый из них (21%) отдал победу в мундиале сборной Франции. Сказалась убедительная победа над Уругваем в четвертьфинале, со счетом 2:0.

На втором месте среди фаворитов — Англия. Будущим чемпионом мира ее назвали 18% опрошенных. Далее расположилась Хорватия. Несмотря на горечь поражения, 17% россиян считают, что именно эта команда в итоге одержит победу. Меньше всего шансов, согласно опросу, у Бельгии. В ее триумф верят лишь 14%.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу‐2018. Об этом сообщил его пресс‐секретарь Дмитрий Песков.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 11:03
Гость: Бельгия!Бельгия!Бельгия!Бельгия!Бельгия!

100% Бельгия!
10.07.2018, 10:08
Гость: Крутому

Если и приедет,так только сынок или внуки всем "кагалом".
10.07.2018, 09:51
Гость: полухохол

По моим представлениям все три команды:Англия,Франция и Бельгия могут стать Чемпионами,уровень игры одинаков с небольшими нюансами.То,что бриты "раздолбают"хорватов УВЕРЕН,да и Россияне поддержат, после оплаченных куевскими бандеровцами провокаций в исполнении бледнолицего,недобритого последыша усташей.Мужик страшный,да еще видимо из"схрона",как "бледная спирохета",остальные все загорелые игроки с Адриатики.
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