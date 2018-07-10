Россияне назвали вероятного победителя ЧМ‐2018

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Россияне назвали главного претендента на победу в финале чемпионата мира по футболу. По мнению большинства граждан, мировой кубок в этом году увезут французы. Таковы данные ВЦИОМ, их привело РИА «Новости».

Участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения приняли более 1,6 тысяч россиян и каждый пятый из них (21%) отдал победу в мундиале сборной Франции. Сказалась убедительная победа над Уругваем в четвертьфинале, со счетом 2:0.

На втором месте среди фаворитов — Англия. Будущим чемпионом мира ее назвали 18% опрошенных. Далее расположилась Хорватия. Несмотря на горечь поражения, 17% россиян считают, что именно эта команда в итоге одержит победу. Меньше всего шансов, согласно опросу, у Бельгии. В ее триумф верят лишь 14%.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу‐2018. Об этом сообщил его пресс‐секретарь Дмитрий Песков.