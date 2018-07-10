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Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018

23:13 10.07.2018

Футболисты сборной Франции завоевали путевку в финал чемпионата мира-2018.

В полуфинальном матче, прошедшем в Петербурге, команда Франции одержала победу над национальной командой Бельгии. Результат противостояния – 1:0. В составе победителей на 51-й минуте отличился Самуэль Юмтити.

Фото с сайта matchtv.ru

В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийская же команда поборется в матче за бронзовые медали.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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11.07.2018, 00:21
Гость: Kipod

А вы что,бразилец?Марио Фернандес,который в дополнительное время спас Россию от поражения,потом в пенальти это же самое поражение гарантировал?А обидчики Аргентины идут вперёд с явными шансами взять чемпионов
10.07.2018, 23:41
Гость: ///.

А неплохо б сыграл Ленина этот коренной француз Умтити.(В центре).
Придется коренному бельгийцу Лукаке бороцца за бронзу.
10.07.2018, 23:29
Гость: Любитель вина

Молодцы франзузы! Очень аккуратно сыграли. Сперва могли пропустить, но вытащил вратарь. Вообще вратари тащили всё. Разочаровал Жиру, как то суетился не вовремя бил. Бельгийцы ничего не смогли противопоставить. Браво, обидчики Бразилии выбиты.
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