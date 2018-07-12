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Вида назвал ошибкой скандирование лозунга «Слава Украине»

08:05 12.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида заявил, что скандирование лозунга «Слава Украине» после матча со сборной России – было ошибкой. Об этом сообщила газета «Известия».

Футболист еще раз извинился перед россиянами и подчеркнул, что необходимо «учиться на своих ошибках».

«Я знаю, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках», — заявил он.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида получил предупреждение от FIFA и Хорватского футбольного союза за ролик с политическими лозунгами. Другого участника видео — помощника тренерского штаба Огнена Вукоевича — оштрафовали и отстранили от делегации. Многие российские болельщики в соцсетях критиковали ролик и призывали отказаться от поддержки сборной Хорватии в оставшихся матчах.

Днем ранее болельщики сборной Хорватии развернули красно-белый клетчатый флаг с надписью на русском языке «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве.

Темы: Хорватия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 16:26
Гость: !

Что здесь скажешь:волос длинный ум короткий.
12.07.2018, 14:44
Гость: Проезжий

Ну да пошли, с широко раздвинутыми ........ руками..
12.07.2018, 14:43
Гость: Русский Иван

Поскреби такого " нормального русского", а там либо шаровары либо пейсы.
Все комментарии (18)
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