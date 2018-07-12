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«Ювентус» стал продавать по одной футболке Роналду в минуту

12:58 12.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продает футболки с именем португальского нападающего Криштиану Роналду со скоростью одна штука в минуту. Об этом сообщило издание A Bola.

Отмечается, что из-за наплыва посетителей на сайт «Ювентуса» интернет-магазин клуба работает со сбоями. У официальных точек продаж сувенирной продукции клуба уже выстраиваются очереди.

Руководство «Ювентуса» планирует реализовать по меньшей мере миллион футболок с именем звездного футболиста. Средняя цена продажи составляет 100 евро за штуку.

Об уходе Роналду в «Ювентус» 10 июля объявил его бывший клуб «Реал». За переход 33-летнего нападающего «Ювентус» обязуется выплатить 100 миллионов евро, еще 12 миллионов составят дополнительные расходы. Контракт Роналду с итальянским клубом подписан на четыре года.

В среду, 11 июля, работники итальянского автоконцерна Fiat, который принадлежит владельцу «Ювентуса», объявили масштабную забастовку из-за покупки звездного игрока. Их недовольство вызвано тем, что значительная часть расходов будет погашена из средств завода.

Темы: Зарубежные спортивные клубы, Спортивные события и персоны, Футбол в Европе, Футбол в мире
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 18:32
Гость: да-да

Ой,не может быть?!Торгуют , торгуют ..людьми на рынке. Контрактное право "работодателя".А, что некоторыми за дорого дык это, для остальных "дешевых" по-ходу должно быть некая психологическая приманка для их участия в такой системе социо-культурного абсурда . В некоторых кругах ,даже не стыдно говорить что,: " я, стою на рынке столько-то"..а правда ,какой может быть, мораль у тех, кто продается на свободном рынке , кем торгуют?!Как пишут сми ,работники завода фиат по этому поводу решили бастовать( они-же ,основную прибыль дают своим трудом для развлечений-покупок футболистов хозяевами завода где они вкалывают ) .. рабочие , инженеры тоже, хотят продавать свой труд по дороже, владельцу завода-владельцу юве.. как и тот,"гений" пинания надутого воздухом резинового шарика.Чем они хуже?Почему стоят в тысячи и тысячи раз дешевле?Или может, что-то не так на этом странном рыке с ценообразованием на обычный, общественно полезный труд?
12.07.2018, 18:29
Гость: Chateauneuf du Pap

А жена говорит : «так ведь майки с Путиным продают - 1 за секунду».
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