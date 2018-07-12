«Ювентус» стал продавать по одной футболке Роналду в минуту

12:58

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продает футболки с именем португальского нападающего Криштиану Роналду со скоростью одна штука в минуту. Об этом сообщило издание A Bola.

Отмечается, что из-за наплыва посетителей на сайт «Ювентуса» интернет-магазин клуба работает со сбоями. У официальных точек продаж сувенирной продукции клуба уже выстраиваются очереди.

Руководство «Ювентуса» планирует реализовать по меньшей мере миллион футболок с именем звездного футболиста. Средняя цена продажи составляет 100 евро за штуку.

Об уходе Роналду в «Ювентус» 10 июля объявил его бывший клуб «Реал». За переход 33-летнего нападающего «Ювентус» обязуется выплатить 100 миллионов евро, еще 12 миллионов составят дополнительные расходы. Контракт Роналду с итальянским клубом подписан на четыре года.

В среду, 11 июля, работники итальянского автоконцерна Fiat, который принадлежит владельцу «Ювентуса», объявили масштабную забастовку из-за покупки звездного игрока. Их недовольство вызвано тем, что значительная часть расходов будет погашена из средств завода.