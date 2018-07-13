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Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

12:59 13.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим в истории проведения турнира. Его слова приводит РИА «Новости».

«Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории. Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — сказал он на пресс-конференции.

Инфантино поблагодарил «русский народ и всю Россию», а также правительство, президента РФ Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС. Он также добавил, что ЧМ-2018 повлиял на восприятие России в мире и заставил «всех дышать футболом».

Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня и завершится 15 июля финальным матчем между Хорватией и Францией.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 20:56
Гость: При

слове "футбол" возникает рвотный рефлекс.
Особенно, глядя в телеке на раскрашенных убогих, орущих и в шапках с рогами.
Самое ужасное, уже целый месяц.
13.07.2018, 20:16
Гость: В Нижнем

дорогу построенную к стадиону размыл ливень и она обрушилась.
13.07.2018, 19:11
Гость: гнус

Видимо так и есть,но как пел В.Высоцкий:"не пройдет и полгода..."и "дерьма выльют"с "свободном"мире ,как обычно,"вагон и маленькую тележку".
Все комментарии (20)
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