Выступление сборной на ЧМ‐2018 огорчило Черчесова

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Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от выступления команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщил RT.

«Есть две составляющие: моральная, которую мы реально выполнили — страна была едина, все радовались и все довольны, и спортивная. Если в моральном плане мы победили, то в спортивном — нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала, мы бы завтра играли против Англии, и у нас был бы шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в нас никто не верил», — заявил Черчесов.

Как спортсменам команде «хочется в руках иметь кубок, титул», добавил главный тренер. Однако Черчесов рад, что болельщики остались довольны.

Ранее сообщалось, что ФИФА признала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018. Согласно приведённой статистике, российская национальная команда сделала больше всех оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов. Отмечается, что статистика проведена по итогам 60 встреч мирового первенства.

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба и полузащитник национальной команды Денис Черышев вошли в символическую команду из 11 футболистов, которые совершили прорыв в игре на ЧМ.