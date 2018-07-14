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СМИ узнали о негласном запрете Мутко появляться рядом с президентом ФИФА

12:25 14.07.2018
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьеру Виталию Мутко запретили публично появляться во время чемпионата мира по футболу рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими чиновниками организации.

Формально в отношении Мутко, который на протяжении семи лет курировал подготовку к ЧМ, не было применено никаких санкций, связанных с футболом. Однако, как пишет "Би-Би-Си" со ссылкой на свои источники, в ФИФА "не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом".

"В ФИФА сказали, знаете, не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович (вместо Мутко возглавивший оргкомитет ЧМ - прим.ред.) хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится", - заявил неназванный собеседник агентства.

Несмотря на то, что никакого официального запрета не существует, Мутко, посетивший все матчи с участием российской сборной, ни разу не появился в одной ложе с Инфантино (с которым хорошо знаком) и даже не сфотографировался с ним.

В декабре МОК объявил о пожизненном отстранении Мутко от участия в Олимпийских играх после скандала с допингом на Олимпиаде в Сочи. После этого Мутко приостановил работу на посту главы РФС и перестал руководить оргкомитетом ЧМ, напоминает "Интерфакс".

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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